500 plus dla uchodźców. Ukraińcy w Polsce dostaną świadczenie na dzieci

Dostęp do pracy w Polsce oznacza zgodnie z prawem również dostęp do świadczeń rodzinnych, w tym do 500 plus. Minister Marlena Maląg poinformowała podczas poniedziałkowej konferencji, że nowa specustawa daje obywatelom Ukrainy prawo do legalnej pracy.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że do Polski przybyło już ponad milion uchodźców z atakowanych przez Rosję terenów. Polski rząd przygotował dodatkowe finansowe wsparcie dla ofiar wojny. Fundusze trafią bezpośrednio do Ukraińców, którzy przybyli do naszego kraju. Każdy z nich otrzyma 300 zł jednorazowego wsparcia, ale to nie wszystko.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej podkreśliła, że specustawa dotycząca pomocy uchodźcom zawiera wiele rozwiązań, które pozwolą prawnie uregulować pobyt dzieci z Ukrainy. Będzie się to wiązało również z wypłatą świadczenia 500 plus.

500 plus dla dzieci z Ukrainy

Marlena Maląg powiedziała, że "ustawa daje legalny pobyt i dostęp do pracy obywatelom Ukrainy w Polsce". A to oznacza również dostęp do świadczeń społecznych.

Dostęp do pracy daje dostęp do wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym 500 plus i 300 plus, a także do wsparcia pomocy społecznej jeśli takie wsparcie będzie potrzebne. Dzisiaj ponad milion obywateli Ukrainy przekroczyło granicę. Ponad 30 proc. to dzieci. Wsparcie będzie zależało od złożonych wniosków. To są procedury Marlena Maląg, minister rodziny

– Polska na mocy specustawy otworzyła swoje drzwi. Przekroczenie granicy po 24 lutego jest legalnym pobytem na terenie Polski z dostępem do pracy. To jest bardzo ważne. Nasz rynek pracy jest otwarty. Mamy niskie bezrobocie. Jest chłonność, żeby obywatele z Ukrainy znaleźli pracę – dodała szefowa resortu.

RadioZET.pl