500 plus dla uczniów. Ruszyły wypłaty świadczenia

500 plus wypłacane jest od 2016 roku i z powodu inflacji znacznie straciło na wartości. Pomóc w odpowiednim przygotowaniu dzieci do szkoły ma 300 plus, czyli 300 zł na wyprawkę. Mieszkańcy Wadowic otrzymają dodatkowe wsparcie - warty także 500 zł Wadowicki Bon Edukacyjny, który powstał z myślą o wsparciu uczniów szkół podstawowych. Środki mogą być przeznaczone na wykupienie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę uczniów.

500 plus dla uczniów szkół podstawowych. Gdzie wnioski o wypłatę świadczenia?

Świadczenie zostało przyznane po raz pierwszy. Program Wadowickiego Bonu Edukacyjnego ma kosztować budżet miasta ponad 1,62 mln zł. W zamierzeniu samorządu będzie ono wypłacane raz w roku, na początku roku szkolnego.

- Wypłaty Wadowickiego Bonu Edukacyjnego zostaną zrealizowane do końca tego roku. Prawo do świadczenia przysługuje ponad 3,2 tys. uczniom szkół podstawowych. Do końca listopada wpłynęło blisko 2,1 wniosków. Wydaliśmy blisko 1,4 tys. pozytywnych decyzji. Pieniądze otrzymało już ponad 630 uprawnionych – zapowiedziała Małgorzata Targosz-Storch, rzecznika urzędu miasta.

Z jej wcześniejszych wypowiedzi wynika, że „cele edukacyjne”, na które można będzie wydać otrzymane środki, są ściśle określone: rodzice wadowickich dzieci będą mogli zainwestować w zajęcia pozalekcyjne.

- To pieniądze na zajęcia pozalekcyjne. Czy to będą lekcje języka obcego, tańca, śpiewu, gimnastyki korekcyjnej, korepetycje, zdecydują rodzice – wyjaśniła rzecznika magistratu na jesieni 2021 roku.

Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunów dziecka, który pierwszy złożył wniosek i mieszka w gminie Wadowice. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wadowicki Bon Edukacyjny był obietnicą wyborczą Bartosza Kalińskiego, który w 2018 roku wygrał wybory na burmistrza.

