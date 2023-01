Były członek RPP: jesteśmy na równi pochyłej. Rozwiązanie? „PiS musi odejść od władzy”

Inflacja nieco spowolniła, ale Polacy nie przestali mierzyć się z rekordowo wysokimi cenami. W sklepach drożyzna utrzyma się na dłużej, choć ceny będą rosły wolniej – ocenił „Gość Radia ZET”. - Mniej na pewno nie będziemy płacić. Najwyżej może spowolnić tempo wzrostu inflacji – mówił Bogusław Grabowski.

„Jesteśmy na równi pochyłej”. Były członek RPP o prognozach dla polskiej gospodarki

- Jesteśmy na równi pochyłej w zakresie funkcjonowania państwa, demokracji, gospodarki i przyszłości rozwojowej Polski. Przejęcie władzy od PiS-u daje gwarancję, że ten spadek się zatrzyma. Daleka droga ku temu, by ludzie odczuli poprawę. Jeśli PiS odejdzie od władzy, przestaniemy się staczać, a rynki to odczują. Polska waluta umocniłaby się, ale lata nam zajmie wyjście z problemów inflacyjnych – mówił ekonomista.

Pytany o prognozę, że inflacja spadnie pod koniec roku poniżej 10 proc., ekonomista odpowiada, że to „nierealne”. - Inflacja będzie spadała z czynników statystycznych. Odnosimy ją w tym roku do bardzo szybko rosnącej inflacji z poprzedniego roku. W styczniu w tamtym roku ceny wzrosły w ciągu miesiąca o 1,9. Jeśli w tym roku w styczniu wzrosną trochę mniej, to roczny wskaźnik inflacji spadnie – analizował Gość Radia ZET. - Przy stopie procentowej 6,75 nie ma możliwości zrealizowania celu inflacyjnego 2,5 proc. w ciągu najbliższych 2-3 lat. Jeśli ktoś tak mówi, to bredzi – podkreślił ekonomista.

Zdaniem ekonomisty kolejne rządu powinny skupić się na celowaniu programów socjalnych i ograniczeniu transferów pieniężnych do najbardziej potrzebujących. Takie podejście postawiłoby pod znakiem zapytania przyszłość 500 plus, trzynastki i czternastki, zainicjowanych przez PiS.

- Mam jedną receptę, żeby wszyscy liderzy polityczni uświadomi sobie, w jak poważnej sytuacji jesteśmy, żeby zrozumieli siebie nawzajem. Muszą razem usiąść i powiedzieć: realizujemy wybrane, najbardziej celowane programy socjalne, których teraz nie ma, np. wspieranie samotnie mieszkających emerytów – zaapelował Bogusław Grabowski. Jego zdaniem należy wycofać bezskuteczne programy socjalne. - Np. 500 plus dla najbogatszych. Natychmiast! 500 złotych dla kogoś, kto zarabia 20 tys.?! To nie zmienia jego sytuacji, a w masie zmienia dużo. 13. oraz 14. emerytura – to nie są emerytury. To trzeba włączyć do normalnych świadczeń – wyliczał ekonomista.

