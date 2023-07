500 plus do renty rodzinnej. ZUS przypomina o ważnym dodatku

Renta rodzinna to jedno ze świadczeń, które przysługuje uczącemu się dziecku, które nie ukończyło 25 lat, a także osobom, które straciły rodzica i stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat. Osoby, których rodzice zmarli, mogą ubiegać się o dodatkowe 500 złotych do renty rodzinnej.

Pieniądze dla sierot. ZUS przypomniał o dodatku

Każdy, kto jest uprawniony do renty rodzinnej z tytułu utraty obojga rodziców, może otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej – przypomniał Zakład. Wypłata nastąpi także w przypadku śmierci matki, gdy ojciec jest nieznany. - W tym wypadku ojciec wnioskodawcy musi być osobą nieznaną już w momencie narodzin – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Taki dodatek przysługuje wszystkim dzieciom bez względu na liczbę rodzeństwa, którego pozostało bez rodziców. Najpierw trzeba jednak spełnić formalności. ZUS stawia przed świadczeniobiorcami dwa wymogi: kompletne sieroctwo lub choć częściowe (w przypadku nieznanego ojca), drugi to konieczność posiadania prawa do renty rodzinnej.

- Krótko mówiąc, żeby dostać dodatkowe pięćset złotych, trzeba być sierotą bez rodziców i mieć prawo do renty rodzinnej – wyjaśniła Kowalska-Matis.

Takie świadczenie od 1 marca wynosi 553,3 zł i podlega ono corocznej waloryzacji. W przypadku niepełnoletnich dzieci o pieniądze ubiegać się może tylko opiekun małoletniego dziecka. Wniosek ERRD w ZUS wymaga dołączenia aktu zgonu rodziców lub/i aktu urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Dodatek wypłacany jest co miesiąc wraz z rentą rodzinną po zmarłym rodzicu.

RadioZET.pl/ZUS