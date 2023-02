500 plus i 300 plus dla seniorów? „To kolejny plaster na krwawiącą ranę”

Emerytury w marcu br. wzrosną o 14,8 proc. Seniorzy mogą liczyć także na trzynastkę i czternastkę. Mimo dodatkowych świadczeń wypłaty dla emerytów wciąż są kroplą w morzu potrzeb w dobie galopującej inflacji. Rosnące koszty życie są nie lada wyzwaniem dla samotnych seniorów, szczególnie tych, którzy utracili drugą połówkę, a zarazem źródło utrzymania. Na wyzwania dla wdów i wdowców zwrócił uwagę autor petycji do Senatu, który zaproponował, by seniorom przysługiwało dodatkowe 300 zł miesięcznie.

300 plus dla samotnych seniorów, 500 plus dla małżeństw

Jak zwrócił uwagę "Fakt", do Senatu wpłynęła propozycja, by państwo dodatkowo wsparło tych seniorów, którzy stracili swoją drugą połówkę. Wdowy i wdowcy mieliby dostawać dożywotnio 300 zł, ale warunkiem miałby być 45-letni staż w małżeństwie. "Małżonkom po śmierci bliskiej, ukochanej osoby jest znacznie trudniej finansowo niż małżeństwo wspólnie gospodarującym" — napisał autor petycji.

Pomysłodawca 300 plus dla wdowców nawiązał niejako do już istniejącej petycji o 500 plus dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. O pomysł dodatkowych świadczeń zapytaliśmy Piotra Woźniaka z Lewicy, pomysłodawcę renty wdowiej.

- To plaster na krwawiącą ranę, 300 zł, 80 euro, co z tym zrobić w skali miesiąca? Rząd od początku kadencji stawia na jednorazowe wypłaty, brakuje rozwiązań systemowych. Musimy wiedzieć, na co nas stać i jakie są prognozy – powiedział nasz rozmówca.

Jak ocenił, motywację autora petycji można uznać za słuszną, jednak 300 zł lub 500 zł „kolejny plaster na krwawiącą ranę, której krwi nie da się zatamować”. - Nie wystarczy dać seniorom czegoś na chwilę – podsumował Piotr Woźniak.

- Możliwe są niepokoje społeczne. Niesystemowe projekty, które skierowane są np. tylko do małżeństw, grupują i powodują niechęć nawet do ludzi, którzy się przyjaźnią. Dlaczego ktoś ma otrzymać 300 czy 500 zł, a jego kolega wdowiec lub kawaler ma zostać z niczym? – pytał gość podcastu „Biznes. Między Wierszami”.

Piotr Woźniak z Lewicy zaproponował zmiany w tzw. rencie wdowiej. Obecnie senior, który utraci bliską osobę, może zdecydować, czy chce pobierać swoje świadczenie, czy 85 proc. świadczenia zmarłej osoby. Lewica chce, aby pozostała przy życiu osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia.

