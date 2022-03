Wojna w Ukrainie spowodowała, że do Polski przed agresją Putina uciekło już ok. 1,9 mln osób. Uchodźcy, którym zostanie nadany numer PESEL oraz będą mieli konto w polskim banku, adres e-mail i polski numer telefonu, będą mogli składać wnioski do ZUS o wypłatę 500 plus, a także pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia uzyskują dzięki przyjętej przez rząd specustawie. W życie weszła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Programy społeczne to nie jedyne świadczenia, które mają odciążyć ofiary Putina. Pieniądze na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy będą mogły otrzymać osoby, które przyjęły uchodźców pod swój dach. Częściowy zwrot kosztów opiewa na kwotę 40 zł/osoba za jeden dzień opieki.

500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla uchodźców z Ukrainy

W życie weszła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uchodźcy będą mogli starać się o wypłatę środków z programów 500 plus, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie pobytu w żłobku w czasie ich pobytu z dziećmi w Polsce

Do złożenia wniosku potrzebny jest PESEL rodzica oraz dziecka, konto w polskim banku, adres e-mail oraz polski numer telefonu. Bez tego złożenie wniosku nie będzie możliwe Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

W ZUS są opracowywane wnioski w języku ukraińskim. Można je będzie składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Rzeczniczka podkreśla, że specustawa nie ma na celu przyznania obywatelom Ukrainy specjalnych praw, których nie mieliby dzisiaj, jako osoby legalnie zamieszkujące Polskę.

Specustawa jedynie skraca ścieżkę legalizacji pobytu dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską od 24 lutego, co jest uzasadnione szczególną sytuacją panującą w tym kraju.

