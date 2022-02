500 plus i dodatkowe 500 plus w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego to świadczenia, które od 1 stycznia 2022 roku obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składanie wniosków o 500 plus dla niektórych rodziców okazało się problematyczne: niektórzy nie wiedzieli, na jaki okres świadczeniowy składają dokumenty lub też wpisywali we wniosku niewłaściwą datę.

Pieniądze w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przysługują z kolei tylko tym rodzicom, których drugie i kolejne dziecko ma więcej niż 12 i mniej niż 35 miesięcy, Urzędnicy ZUS także pomogą złożyć wnioski o świadczenie, które zostało wprowadzone przez Polski Ład.

500 plus i nowe 500 plus. Urzędnicy pomogą złożyć wnioski

„24 lutego 2022 roku pracownicy ZUS będą w wielu miejscowościach odpowiadali na pytania o świadczenie wychowawcze i rodzinny kapitał opiekuńczy. Pomogą też w złożeniu wniosków i założeniu profilu na PUE ZUS” – czytamy na stronie Zakładu.

Od 1 stycznia 2022 roku wnioski o 500 plus i nowe 500 plus należy składać wyłącznie drogą elektroniczną. ZUS wyeliminował też z obiegu gotówkę – pieniądze trafią tylko na konta bankowe.

500 PLUS. LISTA MIEJSC, W KTÓRYCH ZUS PEŁNI DYŻUR 24 LUTEGO

„Aby każdy miał możliwość wyjaśnienia wątpliwości dotyczących świadczeń rodzinnych oraz złożenia elektronicznego wniosku o 500 plus lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, organizujemy dla naszych klientów specjalne dyżury w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach gmin czy urzędach miast - także w tych miejscowościach, w których nie ma placówek ZUS” – podał ZUS.

