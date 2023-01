500 plus i nowy okres świadczeniowy. ZUS poinformował o wnioskach

500 plus przyznawane jest na wniosek rodzica. 1 lutego 2023 roku rozpocznie się nowy okres świadczeniowy, a ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie. Urząd zaapelował, by nie składać jeszcze dokumentów.

500 plus na nowy okres świadczeniowy. WNIOSKI

Beneficjenci realizowanego przez ZUS programu "Rodzina 500 plus", którzy już pobierają to świadczenie, nie powinni jeszcze składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy – przekazał ZUS. Urząd zacznie przyjmować wniosku 1 lutego br.

Mowa o nowym okresie świadczeniowym, który trwać będzie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Dlaczego warto złożyć wniosek przed 1 czerwca? Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

Jak wskazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, wnioski można będzie składać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety). Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub Emp@tia.

Co istotne, 500 plus przysługuje nie tylko Polakom. O pieniądze wnioskować mogą cudzoziemcy legalnie przebywający w kraju, w tym także Ukraińcy. Wniosek o świadczenie powinni złożyć na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu SW-U. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

