500 plus już wypłacane przez ZUS. „Niespełna miesiąc od przeniesienia programu”

Pierwsi rodzice otrzymali od ZUS środki z przyznanego im świadczenia 500 plus. Prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska podkreśliła, że udało się tego dokonać „niespełna miesiąc od przeniesienia programu”. Na wypłatę z ZUS dotychczasowi beneficjenci poczekają aż do czerwca 2022 roku.

500 plus przeszło 1 stycznia 2022 roku ogromną zmianę: prowadzenie programu przejął ZUS. Zakład jest odpowiedzialny za przyjmowanie i rozpatrywanie nowych wniosków, pochwalił się także zrealizowaniem pierwszych wypłat. ZUS przez pierwsze półrocze 2022 będzie przekazywał pieniądze tylko małej grupie uprawnionych.

Pieniądze od ZUS mogą obecnie otrzymać tylko osoby, które starają się o nowe świadczenie. Beneficjentom, którym prawo do 500 plus przyznano do końca 2021 roku, środki przekazywać będą samorządy. System wypłat „na zakładkę” ma obowiązywać do końca okresu rozliczeniowego, czyli 31 maja 2022 roku.

ZUS rozpoczął wypłaty 500 plus. Pieniądze trafią do małej grupy rodziców

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS przyjmuje wnioski o 500 plus na nowonarodzone dzieci. Wcześniejsi beneficjenci o pieniądze od Zakładu będą mogli starać się od 1 lutego 2022, a na pierwsze wypłaty poczekają do czerwca 2022.

Środki zaczęły już trafiać do rodziców, którzy zwrócili się o ZUS o przyznanie świadczenia na dzieci, które nie były nim wcześniej objęte. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska podkreśliła, że wszczęcie realizacji wypłat zajęło mniej niż miesiąc.

Niespełna miesiąc od przeniesienia programu 500 plus, ZUS wypłaca już środki. Robimy wszystko, aby te pieniądze trafiły do rodziców jak najszybciej. Gertruda Uścińska

Zakład nie zdradził, ile wniosków otrzymał ani jak duża część z nich została rozpatrzona. Od 1 stycznia 2022 o 500 plus można starać się tylko drogą elektroniczną, co wskazywane jest jako duże udogodnienie dla rodziców.

- Dzięki elektronizacji mogą starać się o środki z programu także w weekendy, kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe – wskazała Uścińska.

O 500 plus można starać się poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia. ZUS zapowiedział także udostępnienie w oddziałach specjalnych stanowisk komputerowych, dzięki którym wnioski będą mogły składać osoby wykluczone cyfrowo.

RadioZET.pl/PAP