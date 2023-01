500 plus. Maląg: niedługo nowe wnioski o „potężne wsparcie”

500 plus przyznawane jest na rok. Okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 maja następnego roku. Rodzice, którzy pieniądze na dzieci chcą otrzymywać, muszą co roku składać wnioski o ponowne przyznanie świadczenia. ZUS ostrzegał, żeby nie robić tego zbyt wcześnie, bo ryzykuje się zwłokę w rozpatrzeniu. Minister Maląg zapowiedziała, że rodzice mogą szykować się do załatwiania formalności od 1 lutego 2023 roku.

Wnioski o 500 plus. Nabór od 1 lutego

- Z programu każdego miesiąca korzysta około 7 mln dzieci, od początku funkcjonowania programu wypłacono ponad 220 mld zł – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS przypomniała, że nowy nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy programu ruszy 1 lutego. Maląg podkreśliła, że tak jak w poprzednich latach, zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia będzie możliwe tylko w przypadku dopięcia wszystkich formalności przed datą graniczną.

- Tutaj bardzo ważne jest, aby do kwietnia te wnioski złożyć, bo wtedy mamy płynność w wypłacie świadczeń, nie mamy żadnej luki. Do tej pory ze świadczenia „Rodzina 500 plus” każdego miesiąca korzysta około 7 mln dzieci. Widzimy, jakie to potężne wsparcie. Od początku funkcjonowania programu to ponad 220 mld zł – podsumowała minister.

Maląg przypomniała, że wnioski o wypłatę świadczenia można składać w formie elektronicznej, poprzez system Empatia, bankowość elektroniczną lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Minister dodała, że kierowany przez nią resort wspiera rodziny także poprzez świadczenia takie jak Dobry start czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. - W zeszłym roku ponad 3 mld 700 mln zł już trafiło dla dzieci - przypomniała.

RadioZET.pl/PAP