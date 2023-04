„500 plus na pogrzeb”. Zmiany w przepisach możliwe jeszcze przed wyborami

Zasiłek pogrzebowy to niezmiennie 4 tys. zł. Przez ostatnie 12 lat koszty pogrzebu poszybowały w górę, zaś kwota świadczenia nie została zwaloryzowana. „Teraz pojawia się realna szansa na zmianę, posłowie przygotowali projekt ustawy, który zakłada podwyżkę tego świadczenia. Zmiany mogłyby być uchwalone jeszcze w tej kadencji” – czytamy w dzienniku.

Zasiłek pogrzebowy w górę. Zmiany przed wyborami?

Zasiłek pogrzebowy nie był waloryzowany od 1 marca 2011 roku. Wówczas jedna przeciętna płaca wynosiła 3,4 tys. zł, zaś wskaźnik inflacji nie przekraczał 5 proc. Obecnie pensje nominalnie poszły w górę, ale ich wartość nabywczą zjada dwucyfrowa inflacja. „Fakt” wyliczył, że realna wartość (uwzględniająca inflację) zasiłku w kwocie 4 tys. zł, to 2,5 tys. zł.

Dziennik przytoczył ostatnie stanowisko wiceministra rodziny Stanisława Szweda w tej sprawie. – Obecnie w resorcie rodziny i polityki społecznej trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego – mówił przedstawiciel ministerstwa.

Szansą na zmiany jest jednak nowy projekt, który zakłada waloryzację zasiłku każdego roku, począwszy od 2024 r. Zasiłek miałby być waloryzowany tak jak emerytury i renty. Dziennik napisał, że byłoby to swoiste „500 plus na pogrzeb”. „Opierając się na najnowszych prognozach NBP, przyszłoroczna waloryzacja może wynieść 12,5 proc. wynika, że podwyżka zasiłku pogrzebowego mogłaby wynieść 500 zł” – czytamy.

RadioZET.pl/”Fakt”