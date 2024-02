500 plus na psa i kota w 2024. Kto może dostać dodatkowe pieniądze?

Program “ 500 plus na psa i kota” to forma wsparcia finansowego dla właścicieli czworonogów. Główną ideą jest walka z bezdomnością kotów i psów. Kwota dofinansowania często sięga 500 zł, stąd nazwa nawiązująca do rządowego programu wsparcia dla rodzin, jednak rzeczywista kwota zależy od konkretnych zabiegów, jakim poddawane jest zwierzę. Kwota może być niższa niż 500 złotych, jednak w większości przypadków właściciele otrzymują mniej więcej tyle lub więcej.

Kto otrzyma 500 plus na kota lub psa? Ważne warunki

Przede wszystkim, każda gmina w Polsce może samodzielnie decydować o wprowadzeniu takiego wsparcia, dlatego dostępność programu różni się w zależności od miejsca zamieszkania. Jeśli chcemy otrzymać dofinansowanie, powinniśmy najpierw sprawdzić, czy nasza gmina w ogóle realizuje program. Najważniejsze wymaganie to zamieszkiwanie na terenie gminy, która oferuje dodatek oraz posiadanie zwierzęcia, które kwalifikuje się do zabiegu weterynaryjnego. Szczegóły różnią się w zależności od miasta, np. w Poznaniu limit na dofinansowanie może być wykorzystany nawet dwukrotnie w ciągu roku.

Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, by otrzymać gotówkę? Przede wszystkim:

minimalny wiek psa lub kota musi wynosić 6 miesięcy

nie może być przeciwwskazań do ogólnego znieczulenia zwierzęcia przed zabiegiem

właściciele zwierzęcia muszą wylegitymować się dokumentem poświadczającym, że mieszkają w danym mieście lub gminie

właściciele muszą przedstawić dokumenty, że odprowadzają podatki w danym mieście lub gminie

Dofinansowanie otrzymają również studenci (którzy studiują na lokalnych uczelniach). Zazwyczaj program 500 plus na psa i kota startował w marcu lub kwietniu, ale terminy w konkretnych gminach mogą się różnić.