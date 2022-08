500 plus na wakacje do poprawki. Nie wszyscy mogą skorzystać z bonu. RPO interweniuje

Nie każdy może skorzystać z bonu turystycznego – zwrócił uwagę Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. W ustawie są luki, przez które opiekunowie mogą stracić wakacyjne 500 plus.

Bon turystyczny miał być wsparciem dla firm, które w czasie lockdownu odnotowały straty. Wakacyjne 500 plus miało z jednej strony wesprzeć rodziny w kryzysie, z drugiej zaś zwiększyć popyt na usługi poszkodowanych branż takich jak turystyczna czy hotelowa. Nie wszyscy beneficjenci zdążyli jednak skorzystać z bonu ze względu na kolejne lockdowny, wojnę w Ukrainie, skażenie Odry, czy rekordową inflację, której kosztów nie jest w stanie zrekompensować dodatkowe 500 złotych. RPO zwrócił z kolei uwagę na luki w ustawie, przez które nie każdy może skorzystać z bonu w czasie ostatnich tygodni obowiązywania programu.

500 plus na wakacje do poprawki. Uwagi RPO

Dlaczego bon turystyczny nie „idzie” za dzieckiem po zmianie opiekuna prawnego? – pytał Rzecznik Praw Obywatelskich. W komunikacie czytamy o skargach rodziców zastępczych, którzy mają problem z wykorzystaniem bonu. Mowa o sytuacjach, kiedy dziecko trafiło pod opiekę rodziny zastępczej po 31 stycznia 2021 roku, a poprzedni opiekunowie prawni dziecka nie skorzystali z bonu turystycznego.

Gdyby w sytuacji życiowej tego samego dziecka nie doszło do zmiany opiekuna prawnego, to bon turystyczny mógłby być realizowany bez zmian – zaznaczył RPO. Rzecznik przypomniał, że celem opisanym przez ustawodawcę obok wsparcia biznesu, było wspieranie rodzin. „W związku z tym RPO prosi dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dominika Borka o stanowisko i rozważenie zmiany przepisów w tym zakresie” – czytamy w komunikacie.

Bon turystyczny wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia. Dodatkowe 500 zł w formie uzupełnienia bonu przysługuje rodzicom na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Po aktywacji bonu w PUE ZUS rodzic otrzyma kod, który należy pokazać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS-ie.

Wakacyjne 500 plus w świetle prawa obowiązuje do końca września bieżącego roku. Niewykluczone jednak, że po licznych apelach przedsiębiorców z branży turystycznej, możliwość skorzystania z bonu zostanie przedłużona do końca I kwartału 2023 roku.

RadioZET.pl