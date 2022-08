Ci, którzy jeszcze nie wykorzystali bonu turystycznego, najprawdopodobniej nie będą musieli się spieszyć. „Rzeczpospolita” pisze o przedłużeniu ważności wakacyjnego 500 plus.

Bon turystyczny, czyli 500 plus na wakacje, to wprowadzone w czasie pandemii wsparcie dla sektora turystyki, rekreacji czy hotelarstwa. Rząd miał odbudować ruch w tych branżach, zaś rodzinom z dziećmi sfinansować część kosztów urlopu w kraju. Polacy nie wyjechali jednak masowo na wakacje z bonem, pojawiły się więc plany, by wydłużyć jego ważność.

Bon turystyczny. Do kiedy można go wykorzystać?

Bon turystyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami można wykorzystać do 30 września bieżącego roku. Od czasu jego wprowadzenia branża turystyczna była niejednokrotnie „paraliżowana” przez kolejne lockdowny, stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią, czy też obecnie – przez skażenie Odry. Nie wszyscy uprawieni zdecydowali się na wyjazd i skorzystanie z wakacyjnego 500 plus.

Rodziny z dziećmi uprawnione do otrzymania bonów turystycznych najprawdopodobniej będą miały dodatkowe sześć miesięcy na ich wykorzystanie – poinformowała "Rzeczpospolita”. O możliwość przedłużenia programu mieli w resorcie sportu i turystyki zabiegać przedsiębiorcy. Jedna z zakładanych przez rząd opcji zakłada, że wakacyjne 500 plus zostanie wydłużone do końca I kwartału 2024 roku.

Bon turystyczny wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia. Dodatkowe 500 zł w formie uzupełnienia bonu przysługuje rodzicom na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Po aktywacji bonu w PUE ZUS rodzic otrzyma kod, który należy pokazać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS-ie.

RadioZET.pl/PAP/Rzeczpospolita