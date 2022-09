500 plus nie dla bogatych. Padła nowa propozycja zmian w programie

500 plus tylko dla osób niezamożnych. To propozycja Ryszarda Petru, który na antenie Radia ZET mówił, jakich zmian dokonałby na miejscu premiera.

500 plus to jeden z kluczowych programów, które mogły przyczynić się do wygranej Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. Ryszard Petru na antenie Radia ZET zaproponował zmiany dotyczące kluczowego w Polsce świadczenia na dzieci: dać tylko tym, którzy tego potrzebują.

500 plus nie dla bogatych. Petru chce zmian w programie

- Populizmem z PiS nie wygramy. Ludzie mają świadomość, że ta inflacja nie wzięła się z niczego. W znaczniej mierze wzięła się z tego, że jest za dużo pieniądza na rynku – 14. emerytura, 500 plus dla wszystkich, tarcze covidowe. Wlały się na rynek i spowodowały bardzo wysoką inflację – mówił Ryszard Petru w programie „Gość Radia ZET”.

Jak rozwiązać problem inflacji, która w sierpniu sięgnęła 16,1 proc.? Zdaniem ekonomisty należy dokonać cięć wydatków. Petru uznał, że 500 plus powinno trafiać tylko do osób niezamożnych, a zamiast 14. emerytury, powinna być normalna waloryzacja.

Pytany przez słuchacza o to, jakie w takim razie podjąłby decyzje, gdyby to on był teraz premierem, Ryszard Petru wylicza: - Nie zwiększałbym wydatków publicznych, by ograniczyć inflację, jak najszybciej przyjąłbym KPO, by napędzić inwestycje w gospodarce, szybko zliberalizowałbym gospodarkę, by bardziej mogła zaskoczyć i razem z UE trzeba zarządzić kwestiami cen energii – mówił.

Radio ZET