500 plus nie tylko dla polskich rodzin. ZUS przypomina o świadczeniach na dzieci

500 plus w 2022 roku wypłacono łącznie na rzecz ponad 7,8 mln dzieci, zaś z ZUS do portfeli rodzin wypłynęło 22,2 mld zł . W 2022 roku krąg świadczeniobiorców poszerzył się m.in. o obywateli Ukrainy, którym także przysługuje 500 plus, RKO czy 300 plus.

Świadczenia na dzieci w Polsce

500 plus dla Ukraińców. ZUS przypomniał, że obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, urząd przyznaje i wypłaca 500 plus. Specjalny wniosek o świadczenie w języku ukraińskim (formularz SW-U) można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bank.

Dodatkowe 500 plus w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego także może być wypłacane cudzoziemcom. RKO przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Jak wynika z informacji przekazanej przez ZUS, w ramach RKO wpłynęło do ZUS 618 tys. wniosków obejmujących 634 tys. dzieci. Do rodzin trafiło 3,3 mld zł.

- W ramach programu „Dobry start", na uczące się dzieci rodzicom wypłacaliśmy po 300 zł tzw. wyprawki szkolnej. Zainteresowanie programem było bardzo duże. W sumie w całym kraju złożono 3,4 mln wniosków na 4,8 mln dzieci, dla których wypłaciliśmy 1,3 mld zł. – informuje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka przypomina, że w 2022 roku ruszył także program dofinansowania pobytu dzieci w żłobkach. Program ten objął ponad 204 tys. dzieci i kosztował jak dotąd blisko 300 mln zł.

Rzeczniczka przypomniała, że uchodźcy na mocy specustawy - mogą składać wnioski do ZUS o wypłatę 500 plus, a także pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. - Uruchomiliśmy także możliwość konsultacji on-line w języku ukraińskim. W e-wizycie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uczestniczy ekspert z ZUS oraz tłumacz języka ukraińskiego. Każda osoba, która pracuje i płaci składki do ZUS ma prawo do korzystania z tych samych programów, na tych samych zasadach, co obywatele polscy – dodała Iwona Kowalska-Matis.

RadioZET.pl/ZUS