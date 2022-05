500 plus nie zwiększy dzietności? „Nie ma już matki Polki, jest Polka samowolka”

500 plus nie pomoże dzietności, gdyż zmiany kulturowe biorą górę. Jak mówił w rozmowie z PAP demograf prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego „gotowość do rodzenia dzieci w Polsce jest niska”. – Odchodzi się od wzorca matki Polki na rzecz Polki pracowniczki, podróżniczki i ogólnie "Polki samowolki" – mówił ekspert.

500 plus, choć poprawiło finanse gospodarstw domowych, to nie przyczyniło się do oczekiwanego wzrostu dzietności, co potwierdzają statystyki, a nawet sam rząd. Jak mówił demograf prof. Piotr Szukalski, to nie pieniądze są przeszkodą, a zmiany kulturowe.

Matka Polka to już przeszłość? Demograf o dzietności w Polsce

- Gotowość do rodzenia dzieci w Polsce jest niska, co odzwierciedla zmiany kulturowe, polegające na odchodzeniu od wzorca matki Polki na rzecz Polki pracowniczki, podróżniczki i ogólnie Polki samowolki – zaznaczył demograf w rozmowie z PAP.

Jak dodał, to właśnie przez tego typu zmiany nawet co piąta kobieta nigdy nie zostanie matką. - Natomiast te kobiety, które decydują się na rodzenie dzieci, czynią to zdecydowanie później, niż działo się to w pokoleniu ich matek, a zwłaszcza babek. Na dodatek czynią to mniej chętnie - jeśli rodzą to jedno, dwoje dzieci. Trzecie i czwarte już bardzo niechętnie"- powiedział prof. Piotr Szukalski.

Zdaniem badacza demografii nie pomogą świadczenia takie jak 500 plus, czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (który w dodatku dotyczy drugiego i kolejnego dziecka).

- Część populacji zdecydowała się więc na wcześniejszą realizację planów, jednak w kolejnych latach po wprowadzeniu 500 plus, tego efektu wzrostu urodzeń już nie odnotowano - wyjaśnił prof. Szukalski.

