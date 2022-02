ZUS wskazał błąd, przez który nie przyznaje 500 plus. Łatwo się pomylić

500 plus to od 1 stycznia 2022 zupełnie nowe świadczenie. Zarządzanie programem przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak dotychczasowi beneficjenci do 31 maja 2022 będą otrzymywać pieniądze bez zmian, od samorządów.

Jeśli jednak chce się zachować prawo do 500 plus także na okres rozliczeniowy 1 czerwca 2022 – 31 maja 2023, trzeba złożyć nowy wniosek do ZUS. Przez połowę lutego zrobiono to na około 40 procent dzieci. Część z wniosków Zakład musiał odrzucić ze względu na mały, ale znaczący błąd.

ZUS odrzuca wnioski o 500 plus. Zdradził, przez jaki błąd rodziców

Wnioski o przyznanie 500 plus przez ZUS składa się zupełnie inaczej – Zakład przyjmuje tylko dokumentację składaną elektronicznie. Z jednej strony to wygodniejsze i szybsze, z drugiej – może stwarzać nowe problemy. I z takimi właśnie spotyka się ZUS.

Zakład zwrócił uwagę szczególnie na jeden z nich, których należy do najczęściej powtarzających się. To prosta pomyłka, przez którą jednak wniosek nie może być zaakceptowany z powodów formalnych.

Część z rodziców deklaruje, że chce otrzymywać 500 plus od 31 maja 2022 roku. To ostatni dzień obecnego okresu rozliczeniowego, obsługiwany jeszcze przez samorządy. Prawidłową datą, jaka powinna znaleźć się we wniosku, to 1 czerwca 2022. To różnica zaledwie jednego dnia, ale uniemożliwia przyznanie świadczenia.

Zakład zaczął przyjmować wnioski o przedłużenie 500 plus 1 lutego 2022 roku. Jeśli chce się zachować prawo do wypłat i otrzymywać pieniądze na dzieci do 31 maja 2023 bez żadnych przerw, odpowiednią dokumentację należy przekazać ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2022. Lepiej jednak zrobić to wcześniej, żeby zachować ciągłość świadczenia – tak późne przekazanie wniosku oznaczać będzie przerwę w wypłatach.

Wnioski o przyznanie 500 plus można przesyłać do ZUS tylko drogą elektroniczną, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portalu Empatia lub w bankowości elektronicznej.

RadioZET.pl/Wprost