500 plus opóźnione o kilka miesięcy. ZUS tłumaczy problem

Wypłaty 500 plus opóźnione o kilka miesięcy – rodzice skarżą się w sieci na problemy z pieniędzmi od ZUS. Zakład uspokaja: środki na pewno zostaną wypłacone. I radzi, co można zrobić, żeby przyspieszyć proces.

500 plus od 1 czerwca jest całkowicie pod kontrolą ZUS. Nowy okres rozliczeniowy, kończący się 31 maja 2023, obsługiwany jest już tylko i wyłącznie przez Zakład. Osoby, które chcą otrzymać wszystkie wypłaty, muszą dopełnić formalności do 30 czerwca.

Nawet złożenie dokumentów na czas może jednak nie wystarczyć, żeby terminowo otrzymywać przelewy od ZUS. Świadczą o tym relacje rodziców, którzy na pieniądze czekają już kilka miesięcy. Zakład podaje, że powodem są błędy we wnioskach. Radzi także, żeby sprawdzić komunikaty wysyłane do rodziców poprzez ZUS PUE.

Opóźnione wypłaty 500 plus. Komunikat ZUS do rodziców

Część rodziców wciąż nie otrzymuje 500 plus, mimo złożenia wniosków w lutym, natychmiast po pojawieniu się takiej możliwości. Do maja za wypłaty pieniędzy odpowiadały samorządy, w czerwcu przelewy wysyła już ZUS.

Zakład zdaje sobie sprawę, że część dokumentacji nie została jeszcze rozpatrzona do końca. We wnioskach pojawiają się bowiem błędy, które należy wyjaśnić, żeby móc rozpocząć wypłatę środków.

- Na przykład pojawiają się błędy w PESEL-u dziecka. Zdarza się również, że dwoje rodziców wnioskuje o świadczenie na to samo dziecko. Osoby, które popełnią błąd we wniosku zostaną o tym poinformowani. ZUS będzie się kontaktował z takimi wnioskodawcami – mówi Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Środki mogą być wypłacone dopiero wtedy, gdy ZUS ma 100 procent pewności, że trafia one do właściwych i uprawnionych osób. Z tego powodu w przypadku każdej rozbieżności w dokumentach wszczynane jest postępowanie wyjaśniające.

Dla rodziców chcących otrzymywać 500 plus zbliża się ważna data graniczna: 30 czerwca. Złożenie wniosku przed tym dniem gwarantuje otrzymywanie świadczenia przez cały okres rozliczeniowy, wraz z wyrównaniem wypłaconym za czerwiec.

- Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami, od 1 do 30 czerwca 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r., od 1 do 31 lipca 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r., od 1 do 31 sierpnia 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r. - tłumaczy Żebrowski.

RadioZET.pl/next.gazeta.pl/ZUS