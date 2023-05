500 plus stało się symbolem rządów PiS. Była premier Beata Szydło, otwierając panel dyskusyjny poświęcony rodzinie na konwencji PiS przekonywała, dzięki temu świadczeniu życie polskich rodzin znacznie się poprawiło. – Rodzina 500 plus jest już siedmiolatkiem. I zapewne każdy z nas ma takie skojarzenie, że nasz siedmiolatek idzie do szkoły i rodzice się zastanawiają, jaka będzie jego przyszłość, co będzie dalej – powiedziała.

Czy będzie waloryzacja 500 plus?

– Wiem, że w przestrzeni publicznej dyskusja o 500 plus, naszym siedmiolatku, jest bardzo często prowadzona. Warto o tym rozmawiać, bo ten program dał przede wszystkim poczucie godności polskim rodzinom i pokazał, że polskie państwo w centrum swojego zainteresowania stawia rodzinę – mówiła Szydło. Zaznaczyła, że polityka prorodzinna to nie tylko wsparcie dla dzieci, ale także pomoc wielopokoleniowa. – Seniorzy, to jest również grupa, która była zapomniana i pomijana – dodała.

Szydło przypomniała, że jedną z pierwszych decyzji rządu PiS było przywrócenie wieku emerytalnego. Była premier wspomniała także o wprowadzeniu 13. i 14. emerytury. Przyznała jednocześnie, że "przed nami kolejne wyzwania".

– Wiele projektów, które zapowiedzieliśmy już zrealizowaliśmy, ale chcemy też wprowadzać nowe rozwiązania. I tak jak poprzednio, ruszamy w trasę po Polsce. [...] Chcemy przygotować program, który będzie wypełniał państwa oczekiwania, da szansę rozwoju naszej ojczyzny – zadeklarowała Szydło. Była szefowa polskiego rządu podkreśliła, że Polskę stać na realizowanie programów prorodzinnych. – To inwestycja w przyszłość – akcentowała.

fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER - Beata Szydło na konwencji programowej PiS

"500 plus zmieniło filozofię myślenia"

Szefowa MRiPS Marleną Maląg oceniła zaś, że program 500 plus zmienił filozofię myślenia o sprawach społecznych i kwestiach wsparcia rodzin. Minister wymieniła też inne działania, jak m.in. program "Dobry Start”, program "Mama 4 plus", rozwój programu "Maluch plus" oraz rodzinny kapitał opiekuńczy. – Do tych wsparć będziemy kolejne komponenty wprowadzali, bo to bardzo ważne – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

RadioZET.pl/PAP