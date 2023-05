500 plus po wyborach. Co jeśli wygra PO?

500 plus to dla wielu rodzin oczywistość. Świadczenie co prawda mocno straciło na realnej wartości z powodu inflacji – za 2 lata będzie można za nie kupić raptem połowę tego, co w 2016 – jednak wciąż jest zauważalnym wsparciem. Obawy dotyczące ewentualnego wycofania programu rozwiał zdecydowanie Tusk podczas spotkania z wyborcami.

500 plus. Co zrobi Platforma Obywatelska?

O 500 plus mówi się obecnie dwojako: albo o waloryzacji świadczenia, które może wzrosnąć do 700-800 zł, albo o groźbie jego likwidacji. Pierwszym zagadnieniem zajęła się w w audycji „Gość Radia ZET” Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca PO. Jakie stanowisko ma w tej sprawie Platforma Obywatelska?

O bezpieczeństwo programu i gwarancję, że po wygranych wyborach Platforma nie zabierze pieniędzy rodzinom, Donald Tusk został zapytany podczas spotkania z wyborcami w Sulechowie (woj. lubuskie). Szef PO zadeklarował jednoznacznie, że rodzice nie mają się czego obawiać: wypłaty 500 plus będą kontynuowane.

- Jeśli powiedziałem, że 500 plus zostanie zachowane, to zostanie zachowane, nikt tego nie dotknie, nie ma mowy – oświadczył Tusk. Dodał ponadto, że „nikt, kto idzie dziś do tych wyborów nie powinien oszukiwać ludzi fałszywymi obietnicami czy też fałszywymi groźbami”. Zwrócił jednocześnie uwagę, że „ponad połowa Polaków odpowiada, że 500 plus przyniosło korzyści, ale też przyniosło negatywne skutki”. - Ludzie są mądrzejsi niż myśli PiS - dodał.

- Ale też jest taka prawda, że polska rodzina ma prawo do rządów przewidywalnych. (…) To nie może być tak, że przychodzi nowa władza i demoluje plany milionów ludzi. To co ludzie mają, będą mieli zachowane - zadeklarował Donald Tusk.

Platforma zapowiedziała wprowadzenie babciowego – nowego świadczenia dla matek, które wrócą do pracy po urlopie macierzyńskim. Będzie ono wynosić 1500 zł miesięcznie, jego uchwalenie ma być priorytetem po wygranych przez PO wyborach.

RadioZET.pl/PAP