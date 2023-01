500 plus po wyborach. Mentzen: ja bym zlikwidował

500 plus raz przyznanego nie uda się zabrać nigdy – przekonywali politycy tłumacząc, że taka zapowiedź oznaczałaby śmierć wyborczą dla ich ugrupowań. Z chóru wyłamał się Sławomir Mentzen, który w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” zadeklarował, że gdyby mógł, to 500 plus by zlikwidował. Ministerstwo Finansów sondowało wcześniej możliwość wprowadzenia kryterium dochodowego w wypłacie świadczenia, szybko jednak się z tego wycofało.

Mentzen: chciałbym, żeby mało kto dostawał 500 plus

500 plus z powodu wysokiej inflacji stało się cieniem świadczenia, jakim było w czasie wprowadzenia w 2016 roku. Z wyliczeń ekonomistów wynika, że dziś za 500 zł można kupić produkty i usługi, które w czasie premiery świadczenia kosztowały poniżej 400 zł. Mimo tego planu waloryzacji 500 plus nie ma – o braku szans na 800 plus politycy PiS wypowiadali się już wielokrotnie.

- 500 plus stało się rzeczywistością społeczną. Państwo PiS-u, z tego czy innego powodu, zdecydowało się na taki transfer środków publicznych. Miliony polskich rodzin układa życie w swojej wyobraźni i w codziennej praktyce pod kątem wiedzy, że państwo zdecydowało się na taki krok. Jeśli wygram wybory to nie po to, żeby wywracać ludziom ich model życia do góry nogami – tak o przyszłości 500 plus po wyborach wypowiedział się lider PO Donald Tusk.

Sławomir Mentzen z Konfederacji ma inne zdanie: świadczenie chętnie by zlikwidował w imię wolnościowych wartości. Przyznał przy tym, że – przynajmniej obecnie – takie rozwiązanie jest niemożliwe.

- Obawiam się, że nie da się tego uczynić z powodów politycznych. Jedyne, co można realnie zrobić, to przestać waloryzować to świadczenie. Żeby inflacja je zjadła. To zdanie Konfederacji, natomiast ja mam bardziej radykalny pogląd, ja bym zlikwidował 500 plus – stwierdził w rozmowie z „DGP”.

Mentzen został także zapytany ogólnie o wydatki socjalne wprowadzone przez PiS. Polityk wcześniej mówił, że uważa je za „zbędny wydatek”.

- Po wyborach będzie można porozmawiać o cięciach, jak już będziemy mogli działać – zadeklarował szef Nowej Nadziei.

RadioZET.pl/Dziennik Gazeta Prawna