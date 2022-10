Komunikat Ministerstwa Finansów o progu dochodowym w 500 plus. Soboń o planach resortu

500 plus się nie zmieni. Dla beneficjentów to zarówno dobra, jak i zła wiadomość. Dobra, gdyż nikt pieniędzy nie zostanie pozbawiony – z wcześniejszych wypowiedzi Sobonia wynikało, że MF może zastanawiać się nad wprowadzeniem progu dochodowego, powyżej którego pieniądze by nie przysługiwały.

Zła, gdyż nie ma co liczyć na podniesienie wypłacanego 500 plus. Gdyby świadczenie było waloryzowane tym samym wskaźnikiem, który służy do wyliczania nowej wysokości emerytur, to w 2023 roku wynosiłoby już 700 zł.

Próg dochodowy w 500 plus. Jasna deklaracja Ministerstwa Finansów

- W programie 500 plus mogłyby być progi dochodowe. W pewnych rozwiązaniach dla najsłabszych mamy progi. Tam, gdzie to wsparcie jest powszechne, tych progów nie ma. Na stacji benzynowej nie ma progów – stwierdził Artur Soboń w odpowiedzi na pytanie serwisu gazeta.pl o możliwość ograniczenia wypłaty świadczeń rodzicom z większymi dochodami.

Wypowiedź została podchwycona przez media – nie jest tajemnicą, że rząd musi szukać oszczędności praktycznie wszędzie, gdyż wydatki państwa znacznie przewyższają dochody. Progi dochodowe stosowane są już na przykład przy wypłacie 14. emerytury.

Ministerstwo Finansów stwierdziło jednak, że słowa wiceszefa resortu zostały opacznie zrozumiane. W oficjalnym komunikacie zapewniono, że „Ministerstwo Finansów nie pracuje nad zmianami w zasadach funkcjonowania programów socjalnych, w tym w programie Rodzina 500 plus”.

Soboń dodał, że nie ma nawet planów, żeby przyglądać się takim rozwiązaniom. W budżecie na 2023 rok nie okrojono w żaden sposób wydatków na wypłatę świadczenia. Wiceminister finansów zapewnił, że żadne programy socjalne nie zostaną okrojone.

- Jak wielokrotnie mówiłem: rząd nie zejdzie z drogi aktywnej i ambitnej polityki społecznej, pomocy rodzinie i wsparcia potrzebujących – stwierdził Soboń. Zapewnił, że zarówno w tegorocznym, jak i przyszłorocznym budżecie są zabezpieczone pieniądze na ten cel. Wypłata 500 plus to około 40 mld złotych rocznie.

RadioZET.pl/PAP