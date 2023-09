500 plus. Rodziny straciły przez rząd 31 mld zł

500 plus, a od stycznia 2024 już 800 plus, na stale wpisało się w domowe budżety. Krocząca, a od jakiegoś czasu wręcz galopująca inflacja zebrała jednak swoje ponure żniwo: realna siła nabywcza tego, a także innych świadczeń, spadła niemal o połowę. Brak waloryzacji sprawił, że do rodziców nie trafiło łącznie aż 31 mld złotych.

Przez brak waloryzacji świadczeń rodzice ubożsi o 31 mld zł

Podwyżka 500 plus do 800 plus to dla beneficjentów dodatkowe 300 zł miesięcznie i 64 800 zł w ciągu 18 lat pobierania świadczenia. A jak program „Rodzina 500 plus” wpłynął na całe społeczeństwo i jakie miał skutki gospodarcze i ekonomiczne? O tym w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział prof. Jacek Tomkiewicz, ekonomista z Akademii Koźmińskiego.

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA podało, że elementy systemu świadczeń rodzinnych były ostatnio indeksowane w listopadzie 2016 roku. Podkreślono, że waloryzacja objęła wtedy wartości tylko świadczeń, a progi dochodowe zostały ustalone w listopadzie 2015 roku i od tamtej pory nie zostały podniesione.

W ustawie o świadczeniach rodzinnych zapisano, że mogą one podlegać waloryzacji co trzy lata. Nie jest ona jedna obowiązkowa, z czego rząd skwapliwie korzystał, decydując się nie podwyższać wypłat. O beneficjentach przypomniała dopiero kampania wyborcza.

Stracili nie tylko pobierający 500 plus. Brak waloryzacji zamroził między innymi zasiłki rodzinne, a także dodatki, na przykład z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193 zł) czy rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł). Zabrakło także podwyżek „Dobrego Startu”, który od lat niezmiennie znany jest jako 300 plus.

CenEA wyliczyło, że tylko od stycznia 2020 do lipca 2023 ceny wzrosły o 35,6 procent. Świadczenia w tym okresie nie drgnęły ani o jotę, co oznacza, że straciły na realnej sile nabywczej. Obecnie, żeby 500 plus było warte tyle, ile 500 zł z 2026 roku, musiałoby wynosić 737 złotych.