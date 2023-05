500 plus spadnie o połowę. „Program będzie stopniowo wygaszany”

500 plus z roku na rok pozwala kupić coraz mniej produktów i usług. W 2023 roku realna wartość świadczenia liczona według siły nabywczej złotego z 2016 roku spadła do 370 zł. Z Aktualizacji Planu Konwergencji przygotowanego przez resort finansów i zaakceptowanego przez cały rząd: po przeliczeniu zgodnie z ujętymi w dokumencie wskaźnikami dotyczącymi inflacji okazało się, że w 2026 roku 500 plus będzie faktycznie o niemal połowę niższe, niż podczas startu, spadając do 280 zł. Na dodatek budżet na wypłatę świadczenia ma się skurczyć.

500 plus „wygaszane” po cichu. Nie będzie waloryzacji

Nie ma planów podniesienia 500 plus – zadeklarował w audycji „Gość Radia ZET” Artur Soboń, wiceminister finansów. Gdy jednak Bogdan Rymanowski sparafrazował jego słowa i stwierdził, że „podwyżki 500 plus nie będzie”, polityk zastrzegł: „tak nie powiedziałem, powiedziałem, że nad tym nie pracujemy”.

Coraz więcej znaków wskazuje na to, że 500 plus zostało przez rządzących spisane na straty. - W przestrzeni medialnej pojawiają się takie informacje, ale w kierownictwie PiS ten temat nie pojawia się, nie jest dyskutowany. Nie ma tematu waloryzacji 500 plus - powiedział Krzysztof Sobolewski, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Dopytywany o to, czy waloryzacja świadczenia pojawi się na konwencji programowej PiS, sekretarz generalny partii odparł: - Nie przewiduję tego tematu.

Słowa polityków PiS zostały potwierdzone przez Aktualizację Planu Konwergencji przyjętą przez rząd. Wynika z nich, że na wypłatę 500 plus w 2026 roku zostanie przeznaczone z budżetu 38,5 mld zł. Obecnie rodzice otrzymują na dzieci łącznie ponad 40 mld zł. Taki zapis oznacza, że podwyżki 500 plus nie będzie, przez co dalej będzie ono traciło na wartości. Zgodnie z zapisanymi w dokumencie przewidywaniami dotyczącymi inflacji, realna wysokość świadczenia 10 lat po premierze ma wynosić już tylko 280 zł.

- Spadająca liczba dzieci powodująca równocześnie malejące wydatki na świadczenie pokazuje, że program będzie stopniowo wygaszany. Rząd zobaczył, że przekazywaniem pieniędzy nie zdołał osiągnąć celu demograficznego. Nikt jednak ze względów politycznych nie powie, że zlikwiduje program, więc przyjęto wariant spokojnego wygaszania 500 plus, które z każdym rokiem będzie warte coraz mniej – wyjaśnił w rozmowie z Business Insider Polska Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Według przyjętych przez rząd przewidywań dotyczących wysokości inflacji w najbliższych latach ceny mają wzrosnąć o 12 procent w 2023 roku, 6,5 procent w 2024, 3,6 procent w 2025 i 3,1 procent w 2026. Celem stawianym przed Narodowym Bankiem Polskim jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5 procent (plus minus jeden punkt procentowy).

RadioZET.pl/Business Insider Polska