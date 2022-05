500 plus traci przez inflację. „Teraz mamy 400 minus”

Inflacja zjada nie tylko nasze oszczędności, ale i świadczenia, których wysokość stanęła w miejscu. Eksperci wyliczyli, ile warte jest dziś 500 plus.

500 plus to świadczenie wypłacane od 2016 roku. Od startu programu polska gospodarka przeżyła niejeden kryzys. Najpierw pandemia i koronakryzys, z którego wychodzenie na prostą odbiło się rekordową inflacją, potem wojna w Ukrainie, która zwiększyła poziom drożyzny. Efekt? Za 500 plus można kupić znacznie mniej niż sześć lat temu.

500 plus warte coraz mniej

„Wysoka inflacja w ostatnim okresie wpływa również na wartość 500 plus. Od początku funkcjonowania tego programu wartość nabywcza świadczenia spadła poniżej 400 złotych” – podał Instytut Emerytalny.

To efekt inflacji, która w kwietniu wyniosła 12,4 proc. w skali roku. Eksperci wyliczyli, że wartość nabywcza 500 złotych z 2016 roku wynosi dziś 395,45 złotych.

Tymczasem ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła świadczenie, przewidziała furtkę umożliwiającą podwyżkę świadczenia właśnie w przypadku gwałtownego wzrostu inflacji. Rząd jednak ani razu nie skorzystał z przepisu, który sam stworzył.

RadioZET.pl