500 plus. Trzeba złożyć nowy wniosek o świadczenie

500 plus przyznawane jest na rok. ZUS, który wypłatę świadczenia przejął w 2022 roku, powiadomił o uruchomieniu przyjmowania nowych wniosków o wypłatę pieniędzy dla dzieci. Wcześniej Zakład ostrzegał, żeby nie wnioskować o 500 plus za wcześnie, bo mogło to prowadzić do zwłoki w rozpatrzeniu dokumentów. Z formalnościami lepiej zbyt długo nie zwlekać, jeśli chce się zachować ciągłość wypłaty świadczenia.

500 plus 2023/2024. Wnioski do ZUS

500 plus powinno być już warte 1000 zł – stwierdził prof. Julian Auleytner, jeden z pomysłodawców świadczenia. Powodem jest wysoka inflacja, która znacznie obniżyła siłę nabywczą złotego. Widać to w sklepach: codzienne zakupy podrożały w 2022 roku o 20 procent. Widoki na przyszłość są równie niekorzystne: Marcin Lenkiewicz, wiceprezes grupy Blix, powiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami”, że producenci są dopiero w połowie drogi, jeśli chodzi o wprowadzanie podwyżek. Wyjaśnił także, jak wyższe ceny są ukrywane przed klientami.

Na waloryzację 500 plus nie można co prawda liczyć, ale świadczenie może być prawdziwym wsparciem dla nadszarpniętych przez inflację domowych budżetów. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną

- Właśnie rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków w ramach programu Rodzina 500 plus. Wszystko przebiega bez zakłóceń. (…) Wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety). Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Osobom, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 roku – a więc bez przerw. Przegapienie tego terminu może oznaczać opóźnienie wypłat bądź nawet ich utratę. Osoby, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek w maju 2023 mogą liczyć na wypłatę 500 plus do 31 lipca 2023, wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

Złożenie wniosku w czerwcu 2023 roku to wypłata świadczenia do 31 sierpnia 2023 wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w lipcu 2023 zaś przełoży się na wypłatę świadczenie do 30 września 2023 wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca. W takim przypadku 500 plus za czerwiec przepadnie.

Wniosek o 500 plus złożony w sierpniu 2023 oznacza, że ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 roku wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

