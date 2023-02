500 plus tylko dla wybranych? „Milionerzy z jachtami go nie potrzebują”

500 plus to powszechne świadczenie na każde dziecko w rodzinie. Choć w przestrzeni publicznej od lat pojawiają się apele o wprowadzenie progu dochodowego przy świadczeniu, to program ten niezmiennie przysługuje wszystkim rodzinom, bez względu na dochód. Wypłata tego świadczenia każdego roku pochłania ok. 40 mld zł.

500 plus z ograniczeniami? Jest propozycja

Robert Biedroń pytany na antenie Radia ZET o przyszłość 500 plus mówił, że cięcia mogą okazać się konieczne.

- 500 plus powinno być celowane dla tych, którzy są potrzebujący. Milionerzy, którzy mają jachty, nie potrzebują tych pieniędzy – stwierdził polityk.

Nabór wniosków o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy ruszył 1 lutego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał o konsekwencji spóźnienia się z wnioskiem, jaką jest wstrzymanie wypłat. Aby rodzice zachowali ciągłość świadczenia, wniosek do ZUS należy złożyć do 30 kwietnia br.

Jak podał ZUS, dotąd złożono 1,7 mln wniosków o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy, co objęło ok. 2,7 mln dzieci.

RadioZET.pl