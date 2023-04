500 plus „w zupełnie nowym kierunku”? Terlecki: myślimy o mocnym elemencie

500 plus ma wzrosnąć przed wyborami – dowiedział się serwis wyborcza.biz. PiS przestraszyło się propozycji Tuska: 1500 zł dla matek, które wrócą do pracy po urlopie macierzyńskim, które można przeznaczyć na wypłatę dla babć opiekujących się w tym czasie wnukami. W odpowiedzi partia rządząca będzie potrzebować na wybory „mocnego uderzenia” – Ryszard Terlecki potwierdził w „Sieciach”, że dokładnie takie jest szykowane. Niekoniecznie jednak będzie związane z pieniędzmi na dzieci.

Waloryzacja 500 plus. Wybory parlamentarne 2023

Podwyżki 500 plus nie ma i nie będzie – takie stanowisko przedstawiali przedstawiciele rządu z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Twardy sprzeciw wobec sugestii podwyżki w audycji „Gość Radia ZET” postawiła minister finansów Magdalena Rzeczkowska tłumacząc, że w budżecie nie ma na to po prostu pieniędzy. Gdy jednak pojawiło się babciowe, pieniądze mogły się znaleźć – propozycja PO okazała się na tyle interesująca, że PiS musiało na nią odpowiedzieć.

Co dokładnie czeka 500 plus? Szczegóły na razie trzymane są w tajemnicy, aczkolwiek z wypowiedzi Elżbiety Rafalskiej, która jako minister rodziny wprowadziła świadczenie, wynika, że możliwe jest „zróżnicowanie” świadczenia w zależności od dochodów i/lub liczby dzieci. Mniej zarabiający mogliby otrzymywać wyższe wsparcie, podwyżkę 500 plus mogły by też otrzymać większe rodziny – tak, by premiować jakże potrzebną z punktu widzenia demografii wielodzietność.

- Myślimy o jakimś mocnym prospołecznym i prorodzinnym elemencie naszego programu, który ogłosimy na początku lata - zapowiedział wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Polityk dodał, że nie musi to oznaczać dalszego rozwijania 500 plus. Odpowiedzią na babciowe może być zupełnie nowy program.

- Ale decyzji jeszcze nie ma – zastrzegł przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. O wygranej w wyborach parlamentarnych 2023 przesądzą najprawdopodobniej głosy oddawane przez seniorów, możliwe więc, że 500 plus zostanie zmodyfikowane symbolicznie, a „mocnym uderzeniem” będzie na przykład zapowiedź wprowadzenia 15. emerytury lub innego świadczenia kierowanego do starszego pokolenia.

- Po to są teraz te rozmowy z obywatelami, żeby dyskutować o tym, przecież jest tak, że ten program rodzi się właśnie w dyskusji. To jest pierwsza rzecz. Bo oczywiście można się zastanawiać, czy waloryzować program 500 plus, czy jednak szukać innych programów czy korekt podatkowych, jakichkolwiek innych działań inwestycyjnych czy rozwojowych. Budżet państwa jest w swoim zakresie ograniczony, i tak jest dwa razy większy, niż w 2015 roku – przyznał w Radiu ZET rzecznik rządu Piotr Müller.

RadioZET.pl/Sieci