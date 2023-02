500 plus na nowy okres świadczeniowy można otrzymać po uprzednim złożeniu wniosku w ZUS. Nowy okres rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do 31 maja 2024 roku. Jeśli rodzice złożą dokumenty w terminie, zachowają ciągłość wypłaty świadczeń. ZUS przypomniał, o jakich datach warto pamiętać.

Wypłata 500 plus. Terminy

ZUS przypomniał, by pośpieszyć się z wniosek o świadczenie, by nie stracić pieniędzy na miesiąc lub dłużej. Spóźnialscy narażają się na czasową utratę świadczenia i konieczność czekania na pieniądze z wyrównaniem z urzędu. Aby temu zapobiec, wniosek do ZUS należy złożyć do 30 kwietnia.

Wniosek złożony do 30 kwietnia – ZUS wypłaci 500 plus do 30 czerwca

Wniosek złożony w maju – 500 plus z wyrównaniem zostanie wypłacone do 31 lipca

Wniosek złożony w czerwcu - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca

500 plus. Jak złożyć wniosek?

Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

- Podobnie jak w ubiegłym roku wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. To ogromne ułatwienie dla rodziców i opiekunów. Mogą oni starać się o środki 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie muszą zwracać uwagi na godziny otwarcia i zamknięcia urzędów – wskazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

ZUS zachęcił rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Z aplikacji można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

RadioZET.pl/ZUS/PAP