- Myślę, że Ministerstwo Finansów nad tym pracuje, tak sądzę - odpowiedziała Jadwiga Emilewicz w Radiu ZET na pytanie, czy 500 plus może wzrosnąć do 700 zł. Była wicepremier, a obecnie posłanka klubu PiS podkreśliła, że to nie pierwszy raz, gdy toczy się dyskusja o waloryzacji tego świadczenia.