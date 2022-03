500 plus zagrożone przez inflację. Świadczenie przepadnie?

Pandemia, skutki wojny w Ukrainie oraz rosnąca inflacja odbijają się również na wartości świadczeń społecznych. W praktyce oznacza to na przykład, że 500 plus z roku na rok jest coraz mniej warte. Czy są szanse na jego waloryzację?

500 plus jest zjadane przez inflację. Świadczenie drastycznie traci na wartości, a rządzący nie planują jego waloryzacji w najbliższym czasie. Eksperci prognozują, że będzie jeszcze trudniej, bo na przełomie czerwca i kwietnia inflacja wzrośnie do poziomu 10 proc.

Równocześnie rodziny z Ukrainy mogą liczyć na dołączenie do programu Rodzina 500 plus. Dostęp do pracy w Polsce oznacza zgodnie z prawem również dostęp do świadczeń rodzinnych. Rząd poinformował, że nowa specustawa daje obywatelom Ukrainy prawo do legalnej pracy.

500 plus a galopująca inflacja. Świadczenie przepadnie?

Serwis money.pl obliczył, że przez postępującą w kraju inflację świadczenie 500 plus obecnie jest warte dokładnie 410,55 zł. To duży spadek w porównaniu do grudnia 2020 roku, gdy jego wartość wyceniana była na 450 zł. Sytuacja robi się poważna, ponieważ ekonomiści zapowiadają, że w najbliższym czasie dynamika wzrostu cen jeszcze przyspieszy.

Dwucyfrowa inflacja w Polsce to zdaniem rynkowych ekspertów tylko kwestia czasu. Wojna, pandemia, podwyżki cen paliw mają wpływ na koszty naszych codziennych zakupów. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 9,4 proc., a w ujęciu miesięcznym o 1,9 proc. Z kolei inflacja za luty w skali roku wyniosła 8,5 proc.

Czy są szanse na waloryzację 500 plus? W money.pl wypowiedziała się w tym temacie Marlena Maląg. Czytamy, że w najbliższych miesiącach nie ma takiej możliwości. – W tym roku na pewno nie planujemy waloryzacji świadczeń "Rodzina 500 Plus". Przede wszystkim planujemy rozszerzać wsparcie dla rodzin, zarówno to bezpośrednie finansowe, ale też na poziomie zmian w kodeksie pracy, które pomogą łączyć życie zawodowe z rodzinnym – dodała minister rodziny i polityki społecznej.

