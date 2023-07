500 plus. ZUS poinformował o zmianach w systemie

500 plus, a od 1 stycznia 2024 roku 800 plus, to świadczenie wypłacane przez ZUS. Beneficjenci wnioski o pieniądze złożyć powinni drogą elektroniczną m.in. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Urząd poinformował o zmianach w tym systemie.

500 plus i 800 plus. Zmiany na PUE ZUS

ZUS udostępnił nową wersję PUE ZUS. „Płatnicy składek na swoim profilu znajdą pozycję Rozliczenie roczne. Zmienił się także sposób wyświetlania na PUE terminu zakończenia postępowania dla wniosków o 500 plus, rodzinnego kapitału opiekuńczego i dofinansowania żłobka” – czytamy w komunikacie.

Urząd przypomniał także, że kwota świadczenia na dzieci nie zmieniła się. ZUS wypłaca środki na nowy okres świadczeniowy, który potrwa do końca maja przyszłego roku. W styczniu jednak kwota transferu z automatu skoczy z 500 do 800 zł.

„Świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus jest wypłacane na dotychczasowych zasadach i wynosi 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia” – dodał urząd. Wypłata świadczenia w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. ZUS przekazał jednak RadioZET.pl, że przepis ten zapewne pozostanie martwy i świadczenie w wysokości 800 zł zacznie trafiać od stycznia przyszłego roku. Zawarto go, żeby dać czas na zaktualizowanie systemu informatycznego Zakładu do wypłat wyższego świadczenia w razie przyjęcia właściwej ustawy w ostatnim momencie, na przykład w grudniu. Zgodnie z deklaracjami PiS ustawa ma być przegłosowana na początku lipca, ZUS będzie miał więc wystarczająco dużo czasu na przygotowania.

Do tej pory świadczenia przyznano dla ok. 6,4 mln dzieci. Na konta rodziców trafiło łącznie ok. 2,8 mld zł.

