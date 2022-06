500 plus. Jak sprawdzić, kiedy ZUS przeleje pieniądze? Urząd wyjaśnia

Jeszcze w tym tygodniu ponad 590 mln złotych trafi na konta rodziców w ramach, terminy wypłat mogą się jednak różnić. Skąd ta zmiana? 1 czerwca tego roku rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 500 plus, pierwszy obsługiwany wyłącznie przez ZUS.

500 plus w 2022 roku przeszło w ręce urzędników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowy okres świadczeniowy i nowy urząd obsługujący świadczenie to także nowe terminy świadczeń. Mowa o 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dniu miesiąca.

500 plus. Kiedy dojdzie przelew?

Skąd rodzic ma wiedzieć, w jakim terminie pieniądze wpłyną na jego konto? Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku wyjaśnia, że każdy może to samodzielnie sprawdzić.

- Rodzice mogą to zrobić sami logując się na swoje konto na PUE ZUS. Każdy rodzic będzie mieć stały termin płatności, który jest przydzielany automatycznie, losowo i będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane 500 plus – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Jak sprawdzić termin wypłaty 500 plus? Po zalogowaniu się do PUE ZUS należy wybrać kafel „Rodzina 500+”, wyświetlić listę złożonych wniosków, potem zaznaczyć wniosek i wyświetlić „szczegóły”, a następnie „wypłaty i zwroty”.

ZUS przypomniał, że w tym tygodniu na konta rodziców trafi 591 mln zł. W minionym tygodniu była to kwota blisko 600 mln zł. To oznacza, że łącznie będzie to kwota około 1,2 mld zł.

RadioZET.pl/ZUS