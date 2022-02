500 plus. Nowy okres świadczeniowy. Kiedy pierwsze wypłaty?

Od wtorku (1 lutego 2022) obowiązuje nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus. Sprawdzamy, co się zmienia, gdzie i kiedy można składać wnioski oraz kiedy pieniądze wpłyną na konta rodziców.

500 plus przechodzi rewolucję. Prowadzenie programu przejął ZUS. Zakład jest odpowiedzialny za przyjmowanie i rozpatrywanie nowych wniosków, pochwalił się także zrealizowaniem pierwszych wypłat. ZUS przez pierwsze półrocze 2022 będzie przekazywał pieniądze z 500 plus tylko małej grupie uprawnionych.

Od 1 lutego można składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Od nowego roku obsługę programu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można przesyć tylko drogą elektroniczną.

Nowy okres świadczeniowy 500 plus. Kiedy wypłaty?

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. Wnioski będą przyjmowane przez ZUS do 31 maja 2023 r.

Rodzice, którzy złożą wniosek do 30 kwietnia 2022 roku, otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie, ustalenie prawa do wypłaty 500 plus nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy.

Rozpatrywanie wniosku w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego przez ZUS odbywa się w formie elektronicznej. Informacja o przyznaniu 500 plus będzie znajdowała się w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS – także, gdy wniosek został złożony przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że od początku 2022 roku wpłynęło 49,1 tys. wniosków na 63,5 tys. dzieci w ramach programu 500 plus. Rodziny, które złożyły wnioski w 2021 roku, na trwający już okres wypłaty świadczeń (od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.), nie powinny składać wniosków do ZUS o jego ponowne przyznanie za ten okres.

Przypomnijmy, że od 2022 roku zmienił się sposób składania wniosków. Teraz można je składać wyłącznie online przez Platformę PUE ZUS, portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Tak naprawdę, już w poprzednich latach zdecydowana większość rodziców składała wnioski online. To znacznie szybsze i wygodniejsze rozwiązanie. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Od 1 stycznia wnioski o przyznanie świadczenia można składać tylko drogą elektroniczną. Każdy, kto będzie miał problem ze złożeniem wniosku, może zgłosić się po pomoc do ZUS Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej

Pieniądze w ramach programu Rodzina 500 plus przekazywane są na wpisany we wniosku numer rachunku bankowego.

RadioZET.pl/PAP/Karolina Kropiwiec