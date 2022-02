500 plus. ZUS odmawia rodzicom przyznania środków

500 plus przechodzi zmiany. Prowadzenie programu Rodzina 500 plus przejął ZUS. Nowy okres świadczeniowy spowodował wśród części rodziców niejasności. W efekcie złożyli oni nieodpowiednie wnioski i Zakład musiał odmówić przyznania pieniędzy.

ZUS jest odpowiedzialny za przyjmowanie i rozpatrywanie nowych wniosków, pochwalił się także zrealizowaniem pierwszych wypłat. Złożono już ponad 392 tys. wniosków na ok. 633,7 tys. dzieci.

500 plus. W jakiej sytuacji ZUS odmawia przyznania środków?

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski zwrócił uwagę, że w okresie przejściowym Zakład odmawia przekazania pieniędzy rodzinom w ramach 500 plus. Dlaczego?

W rejestrach ZUS pojawiły się wnioski rodziców, którzy korzystają już z programu i złożyli wniosek na tzw. stary okres świadczeniowy. W tej sytuacji ZUS odmówi przyznania środków, ponieważ rodzice pobierają już 500 plus z gmin Paweł Żebrowski, Rzecznik ZUS

Rzecznik ZUS dodał, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r. - Jeśli środki z programu wypłaca już gmina to nie należy składać drugiego wniosku o świadczenie na ten okres. Gmina nadal będzie wypłacać świadczenie do 31 maja 2022 r. – dodał Paweł Żebrowski.

A co z rodzicami, którzy chcą złożyć w lutym wniosek na nowo narodzone dziecko? Mogą oni złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe. Pierwszy, do 31 maja 2022 r. i drugi, od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Rzecznik ZUS doprecyzował, że od 1 stycznia Zakład przyjmuje wnioski o świadczenie "500 plus" na nowo narodzone dzieci. - Chodzi o rodziców, którym urodziło się dziecko np. w styczniu. Te osoby będą pobierały środki w ramach tzw. starego okresu świadczeniowego, który kończy się wraz z końcem maja.

Przypomnijmy, że od 1 lutego 2022 roku można składać wnioski do programu Rodzina 500 plus. Dotyczą one nowego okresu świadczeniowego, zaplanowanego od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 roku. Osoby, które pobierają już świadczenie i chcą je otrzymywać przez kolejne miesiące powinny złożyć odpowiedni wniosek.

RadioZET.pl/PAP/Magdalena Gronek