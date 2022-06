500 zł dostępne tylko do 30 września. ZUS ostrzegł rodziców

Bon turystyczny miał trudny debiut. Pieniędzy przeznaczonych na wyjazd z dziećmi nie można było wykorzystać z powodu lockdownu wdrożonego w związku z pandemią COVID-19 i zamknięciem hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Data ważności bonu turystycznego była więc przedłużana: ostateczny termin przydatności wyznaczono na 30 września 2022 roku.

Do skorzystania z „500 plus na wakacje” uprawnionych było 4,3 mln osób. ZUS poinformował, że „wciąż nieaktywnych jest 895 000 bonów”. Na wzięcie czeka jeszcze 619 mln zł. Osoby, które spóźnią się z wykorzystaniem bonu, bezpowrotnie stracą dofinansowanie.

Koniec bonu turystycznego. 619 mln zł wciąż do wzięcia

Od sierpnia 2020 roku za pomocą bonu turystycznego rodzice mogą płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski. W związku z trudnościami wynikających z obostrzeń covidowych, w międzyczasie zrezygnowano z konieczności zakupu noclegu: bony mogą posłużyć także do sfinansowania jednodniowych wycieczek.

- Do tej pory transakcje opłacone za pośrednictwem bonu wyniosły 2,3 mld zł. Najwięcej zyskały firmy i organizacje z terenu województwa małopolskiego, bo rodzice i opiekunowie zostawili tam w formie bonu prawie pół miliarda złotych. Drugim województwem, gdzie do organizatorów turystyki trafiła największa kwota z transakcji bonami to firmy z województwa pomorskiego. Kwota transakcji bonami w Pomorskim przekroczyła 418 mln zł – podsumowała dotychczasowe stosowanie bonu prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Spośród 4,3 mln przyznanych bonów aktywowano ponad 79 procent, czyli 3,4 mln, z czego przeszło 2 mln bonów zostało całkowicie, w 100 procentach, wykorzystanych. Wciąż nieaktywnych pozostaje ponad 895 000 bonów na kwotę 619 mln zł.

Bon turystyczny jest dostępny tylko na Platformie Usług Elektronicznych. Aktywacja bonów jest bardzo prosta. - Rodzic, który pobiera świadczenie 500 plus na dziecko taki bon ma u siebie na profilu PUE. Wystarczy wejść na swój profil, w zakładkę „ogólny”, następnie po lewej stronie ekranu odnajdziemy zakładkę „bon turystyczny”. Po kliknięciu w nią zostaniemy poproszeni o uzupełnienie niezbędnych danych kontaktowych, czyli adresu email i numer telefonu komórkowego. Aktywować bon można w dowolnym momencie, nawet na dzień przed planowanym wyjazdem - tłumaczyli przedstawiciele ZUS.

Bon przyznawany jest w formie dokumentu elektronicznego. Ma on unikalny 16-cyfrowy numer. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Można nim płacić kilkakrotnie, aż do wyczerpania kwoty. Bon turystyczny ważny jest do końca września tego roku. Do tego czasu trzeba zrealizować płatność bonem, zaś sama usługa może się odbyć nawet po tej dacie.

To dobra wiadomość dla rodziców, którym nie uda się znaleźć terminu na wykorzystanie bonu turystycznego w bieżącym roku. Za jego pomocą można wykupić z wyprzedzeniem na przykład wyjazd na ferie zimowe lub zarezerwować ośrodek na wakacje 2023.

RadioZET.pl/ZUS