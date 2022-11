5000 zł pomocy socjalnej czeka na wzięcie. Termin wniosków przedłużony

Zmiany klimatu coraz mocniej dają się we znaki rolnikom. W Polsce od lat panuje susza hydrologiczna, znacznie wzrosła także liczba dni upalnych, z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza. W połączeniu z mniejszą liczbą opadów oznacza to znacznie mniejsze zbiory, które mogą oznaczać dla rolników ponoszenie strat. Dla poszkodowanych przewidziano wypłatę pomocy socjalnej.

Odszkodowanie za suszę. Wnioski do 30 listopada

Termin składania wniosków suszowych pierwotnie wyznaczony był na 15 listopada 2022, wydłużono go jednak do 23 listopada. Henryk Kowalczyk poinformował, że wniósł o kolejne przedłużenie czasu przyjmowania wniosków z powodu dużego zainteresowania poszkodowanych.

Kowalczyk wyjaśnił, że kumulacja składanych wniosków doprowadzała się do zawieszenia aplikacji, co utrudniało prawidłowe przekazanie dokumentów. Dodatkowych czas ma ułatwić rolnikom sięgnięcie po państwową pomoc.

- Wsłuchując się w głosy rolników podjąłem decyzję o umożliwieniu załączenia dokumentów nie tylko w postaci faktur, lecz także innych dokumentów, jak umów sprzedaży między rolnikami czy oświadczenia rolnika, o sprzedaży na targowisku czy bazarze i innych dokumentów, które świadczyłyby o sprzedaży produktów rolnych – powiedział szef resortu rolnictwa.

Według obecnych przepisów warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2021 do 30 września 2022 w wysokości co najmniej 5000 zł brutto. Dodatkowo konieczne jest dostarczenie kopii faktur potwierdzających sprzedaż.

Kowalczyk zaapelował, by rolnicy, którzy nie uprawiają ziemi, nie składali wniosków o pomoc. Podkreślił, że mimo iż kwota pomocy zostanie podniesiona z 450 mln zł do 600 mln zł, to i tak prawdopodobnie po zakończeniu weryfikacji kwota „indywidualna”, przypadająca na jednego poszkodowanego, może podlegać redukcji - może nie być to np. 5000 zł, ale niższa kwota, wynikająca z podziału.

O szacowanie szkód suszowych za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” ubiega się już ok. 250 tys. rolników, natomiast o pomoc suszową dla rodzin - 128,5 tys. osób.

RadioZET.pl/PAP