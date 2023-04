Godziny otwarcia sklepów w Wielki Czwartek i Wielki Piątek

Wielkanoc to gorący okres dla handlowców. Tuż przed Wielką Niedzielą kolejki w sklepach rosną, zaś sprzedawcy starają się sprostać oczekiwaniom klientów. Z tego powodu w najbliższych dniach placówki największych sieci handlowych działać będą dłużej.

Godziny otwarcia sklepów. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek sklepy będą otwarte dłużej, do godz. 23 - wynika z informacji zebranych przez PAP.

Do godziny 23 działać będzie m.in. 3 tys. sklepów Biedronka

Większość hipermarketów oraz supermarketów Carrefoura w Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek będzie otwartych do godziny 23.

Godziny pracy sklepów wydłuża także Kaufland, który standardowo w kwietniu pracuje od godz. 6 do 22. W tym okresie otwartych do godziny 23 będzie 18 marketów, a 13 czynnych od godziny 7.

Jak poinformowało PAP Biuro Prasowe Żabka Polska, w Wielki Czwartek i Wielki Piątek sklepy będą czynne między 6 a 23

W myśl art. 8 ustawy o zakazie handlu w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – po godzinie 14.00 są zakazane. Oznacza to, że w sobotę 8 kwietnia sklepy będą mogły pracować maksymalnie do godziny 14:00, choć w praktyce placówki te zwykle działają do godziny 13:00.

W Wielką Sobotę wszystkie sklepy sieci Biedronki będą czynne do godziny 13.

Tak samo będą pracowały w tym dniu hipermarkety i supermarkety Kaufland i Auchan, a także sklepy Lidla i Netto.

Żabki otwarte będą maksymalnie do godziny 14:00.

Wielka Niedziela. Sklepy będą zamknięte

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w niedzielę sklepy 9 kwietnia będą zamknięte. Wyjątek stanowią te placówki, w których za ladą stanie właściciel. Zakaz nie obowiązuje m.in. także w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

RadioZET.pl/PAP