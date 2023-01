6 stycznia bez przelewów bankowych. Ostatnia szansa na ważne transakcje

Pieniądze mogą nie trafić do odbiorcy na czas, jeśli przelew zlecimy w czwartek 5 stycznia po godzinie 16:00. Z uwagi na piątkowe święto odbiorca przelewu otrzymałby środki dopiero do weekendzie. KIR przypomniała o zasadach funkcjonowania systemów rozliczeniowych w Święto Trzech Króli.

Kiedy dojdzie przelew? 6 stycznia banki nie pracują

Ci, którzy chcą, by przelew doszedł do odbiorcy jeszcze w czwartek 5 stycznia, muszą się pośpieszyć.

6 stycznia to dzień wolny od pracy, co oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Oznacza to, że każdy przelew wykonany po godzinie 16:00 w czwartek trafi na konto odbiorcy dopiero 9 stycznia.

System Elixir rozlicza takie przelewy w czasie trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Ci, którzy spóźnią się z wykonaniem przelewu przed godziną ostatniej sesji, mogą skorzystać z systemu Express Elixir, który działa 7 dni w tygodniu całodobowo, także w niedziele i święta. Jest to jednak droższa alternatywa. Z kolei system Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 6 stycznia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych.

