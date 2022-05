65 mln zł nagród w Ministerstwie Finansów. „To nie są sprawy intymne”

Polski Ład, system podatkowy bardzo krytycznie oceniana przez ekonomistów i przedsiębiorców z powodu luk i błędów, przez resort finansów został doceniony. W 2021 roku pracownicy MF otrzymali za przygotowanie Polskiego Ładu 1,43 mln zł.

Jak się okazało, kwota ta była tylko wierzchołkiem góry lodowej. Ministerstwo Finansów po ponad półtora roku zwlekania odpowiedziało na interpelację poselską Adama Szłapki dotyczącą kwot nagród wypłaconych w 2019, 2020 i 2021 roku. Łącznie przeznaczono na nie niemal 65 mln zł netto.

65 mln zł na nagrody. Ministerstwo Finansów podało w końcu dane

Jak wynika z odpowiedzi MF na interpelację poselską, w 2019 roku suma wypłaconych nagród dla pracowników resortu wyniosła łącznie 36 408 322,14 zł netto. Premie otrzymało 2392 pracowników, a średnia wysokość pojedynczej nagrody wynosiła 3 418,94 zł netto.

W 2020 roku na wypłaty nagród przeznaczono 511 013,48 zł netto. Premie otrzymało 154 pracowników Ministerstwa Finansów, średnia wysokość nagrody wyniosła 3 115,94 zł netto.

W 2021 roku worek z nagrodami znów się rozwiązał – resort wydał na nie 27 844 060,35 zł netto. Premier otrzymało 2574 pracownikom Ministerstwa Finansów, a przeciętna wysokość nagrody wyniosła 3611,42 zł. Jak poinformował resort, wszystkie przyznano „za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej”.

Dane te poznaliśmy dzięki interpelacjom posła Adama Szłapki, który w październiku 2020 roku zapytał o nagrody wypłacone w 2019 i 2020 roku. Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi dopiero w maju 2022 roku. Termin udzielenia informacji był przekładany łącznie 9 razy przez wiceministra Piotra Patkowskiego.

W lutym 2022 roku Szłapka złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez Patkowskiego. Konieczność odpowiedzi na interpelację reguluje obowiązujące w Polsce prawo.

- Zarówno majątek premiera Morawieckiego, jak i nagrody przyznawana pracownikom administracji publicznej to nie są „sprawy intymne”, które trzeba ukrywać, ale elementarz przejrzystego i uczciwego państwa. W świetle ostatnich wypowiedzi szefa rządu można złośliwie zapytać, czy skoro stać ich na tak wysokie uposażenia, to nie powinni się nimi z Polakami podzielić? Zachęcam do pisania listów do Ministerstwa Finansów w tej sprawie – skomentował sytuację dla money.pl poseł Adam Szłapka.

RadioZET.pl/money.pl