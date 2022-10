7000 zł do pracy zdalnej. Rząd szykuje nowy dodatek

7000 zł dopłaty do stworzenia zdalnego miejsca pracy, 900 zł miesięcznie za zatrudnienie rodzica na pół etatu. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt ustawy o aktywności zawodowej.

Praca zdalna zyskała na popularności w Polsce w marcu 2020 roku, gdy do naszego kraju zawitał COVID-19. Rząd zachęcał do jak największego ograniczenia mobilności społecznej, czego ważnym elementem było właśnie wypełnianie obowiązków z domu.

Wraz z początkiem pandemii zaczęły się też prace nad wpisaniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy, tak by uregulować wiele wzbudzających wątpliwości kwestii, jak na przykład rekompensowanie zużytej podczas pracy przy komputerze energii elektrycznej. Projekt nowelizacji ustawy powstał, konsensusu w sprawie podziału kosztów pracy zdalnej nie udało się jednak jeszcze osiągnąć. Nie przeszkadza to jednak MRiPS w chęci promowania tworzenia nowych miejsc pracy zdalnej w mniejszych miejscowościach, tak by powstrzymać odpływanie z nich mieszkańców do aglomeracji.

Praca zdalna z dopłatami. 900 zł za pół etatu dla rodzica

Ustawa o aktywności zawodowej ma pomóc w popularyzacji pracy zdalnej w mniejszych miejscowościach. Rząd chce w ten sposób powstrzymać migrację do większych ośrodków miejskich, które oferują atrakcyjniejsze oferty pracy. Wyjazdy mieszkańców w wieku produkcyjnym prowadzą do zmniejszenia szans rozwojowych regionów. Brak siły roboczej oznacza bowiem także odpływ przedsiębiorstw, które wolą inwestować w miejscach, w których znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych osób nie stwarza problemów.

Zgodnie z projektem ustawy przedsiębiorstwa, które będą tworzyć miejsca pracy zdalnej na obszarach zagrożonych marginalizacją będą mogły liczyć na wsparcie w maksymalnej wysokości dwukrotności płacy minimalnej. Konkretna kwota ma być ustalana w umowie zawieranej ze starostą – zdalna aktywacja zawodowa może więc być wyceniona niżej. Warunkiem otrzymania dopłaty jest utrzymanie zdalnej stanowiska pracy przez rok w przypadku pełnego etatu i przez 1,5 roku w przypadku połowy etatu.

Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023. Płaca minimalna będzie podwyższana w przyszłym roku dwukrotnie: w pierwszym półroczu będzie wynosić 3490 zł brutto, w drugim zaś 3600 zł brutto. To skutek wysokiej inflacji: jednorazowa podwyżka nie zdołałaby zachować siły nabywczej wynagrodzeń.

„Celem planowanego rozwiązania jest przeciwdziałanie wyludnianiu się miejscowości oraz ich rozwój społeczny i gospodarczy, co przyczyniłoby się do zrównoważonego rozwoju kraju” – czytamy w uzasadnieniu przepisów.

W projekcie przepisów zawarto dodatkowe ograniczenie w przyznawaniu funduszy na stworzenie zdalnego miejsca pracy: przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z dopłaty tylko w przypadku stworzenia stanowiska pracy dla opiekuna osoby zależnej (np. niepełnosprawnej) oraz dla osoby poniżej 30. roku życia lub która nie ukończyła 40 lat, ale pozostaje w związku małżeńskim lub wychowuje co najmniej jedno własne bądź przysposobione dziecko.

- Zdarza się przecież, że np. dana osoba jest w związku nieformalnym i wychowuje z partnerem jego dziecko, którego nie przysposobiła. W takim przypadku nie przysługiwałoby wsparcie na utworzenie dla niej zdalnego stanowiska – ostrzega Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert Pracodawców RP.

Dodatkową zachętą do tworzenia zdalnych miejsc pracy na obszarach zagrożonych marginalizacją ma być dopłata w 25 procent płacy minimalnej za zatrudnienie na połowę etatu rodzica pozostającego w związku małżeńskim. Wsparcie miałoby obowiązywać przez rok i wynosić 872,50 zł w pierwszej połowie 2023 roku i 900 zł w drugim półroczu.

RadioZET.pl/Business Insider Polska