800 plus 1 czerwca? „W 2019 można było zmienić 500 plus w ciągu roku budżetowego”

800 plus to obietnica wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, która wymknęła się partii spod kontroli. „Przejął” ją bowiem Donald Tusk, postulując wprowadzenie podwyżki 500 plus nie od 1 stycznia 2024 jak deklarował Jarosław Kaczyński, lecz już od 1 czerwca 2023. Obóz rządzący zaczął przekonywać, że danie pieniędzy rodziców już dziś jest „niewykonalne”, a szefowi PO nie można ufać. Jednym z argumentów PiS było to, że nie można wprowadzać tak dużej zmiany w programie w ciąg uroku budżetowego. Tusk przypomniał, że takie modyfikacje w 500 plus Prawo i Sprawiedliwość już robiło – jeśli można było w 2019, można i w 2023.

PiS: nie da się zmienić 500 plus w ciągu roku budżetowego. Tusk: w 2019 to zrobiliście

- W 2019 roku możliwa była zmiana w programie 500 plus w ciągu roku budżetowego, więc teraz też jest możliwa; wypłata tego świadczenia nie powinna być przedmiotem kampanii wyborczej, więc już teraz powinno się je podwyższyć do 800 złotych - przypomniał szef PO Donald Tusk. To reakcja na ataki ze strony PiS po złożeni propozycji, żeby podwyżka weszła w życie już 1 czerwca.

- W środku roku budżetowego tak gigantyczny program jak 800 plus jest trudny do przeprowadzenia. Inflacja pod koniec roku spadnie według prognoz poniżej 10 procent i pod tym względem to będzie lepszy czas do wprowadzenia tego programu - przekonywał minister Łukasz Schreiber.

Tusk przypomniał, że w kwietniu 2019 roku zmieniono warunki wypłaty świadczenia 500 plus, umożliwiając wypłatę także na pierwsze dziecko, bo wcześniej przysługiwało ono na drugie i kolejne dzieci. - Wtedy była możliwa zmiana w czasie roku budżetowego, a teraz jest niemożliwa - ironizował.

- Nie ma żadnej formalnej konstytucyjnej przeszkody, żeby ta waloryzacja nie była przedmiotem kampanii, tylko żeby to załatwić teraz od ręki - powiedział Tusk. - Wszystkie siły są w stanie za tym zagłosować, więc dlaczego mielibyśmy z tym czekać - dodał.

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka poinformował, że jego formacja złożyła w Sejmie projekt ustawy przewidującej waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych od 1 czerwca 2023 roku. Nie wiadomo jednak, czy w ogóle dojdzie do głosowania – PiS nie ma interesu, żeby pokazać wyborcom, że nie chce „dać” im pieniędzy już teraz, w przeciwieństwie do opozycji.

RadioZET.pl/PAP