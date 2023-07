800 plus a 14. emerytura. „Kłamstwo plus” rządu

500 plus z powodu inflacji zostanie podniesione do 800 zł, najbardziej potrzebujący na waloryzację otrzymywanego od państwa wsparcia nie mają jednak co liczyć. Brak waloryzowania progów dochodowych dotknie dotkliwie seniorów: z powodu wynikającej z rekordowej inflacji dużej podwyżki świadczeń pozbawionych dodatkowej wypłaty zostanie ponad 500 000 emerytów. - Cała pomoc społeczna wymaga reformy – stwierdził pomysłodawca programu 500 plus prof. Julian Auleytner.

Pomoc socjalna PiS to „kłamstwo plus”?

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

25 procent wszystkich środków wypłacanych z tytułu 500 plus trafia do najbogatszych 20 procent Polaków. Do rodziców sytuujących się wśród 20 procent najbiedniejszych obywateli przekazywane jest zaledwie 12 procent całości pieniędzy. Równocześnie rząd nie dba, żeby odpowiednio regulować pomoc społeczną dla najuboższych. Część progów dochodowych nie została podniesiona od 2016 roku, co oznacza, że do potrzebujących trafia coraz mniej pieniędzy.

- To jest skandaliczne, bo rząd nie podnosi progów dochodowych, świadczeń rodzinnych, które są adresowane do najuboższych. Polityka socjalna jest kłamstwem plus, bo nie dotyczy tych grup, o które PiS rzekomo się najbardziej martwi, czyli najuboższych - podkreślił prof. Paweł Wojciechowski w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski.

500 plus zostanie podwyższone o 60 procent, żeby świadczenie odzyskało siłę nabywczą, jaką miało w chwili wprowadzenia w 2016 rok. Skumulowana inflacja za czasów prezesury Adama Glapińskiego to niemal 50 procent – wyliczyli ekonomiści Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Podobnie jak przy poprzednich wypłatach, także i w tym roku 14. emeryturę obowiązywać ma próg dochodowy: 2900 zł brutto. Posłowie Lewicy w interpelacji adresowanej do resortu rodziny i polityki społecznej zapytali, dlaczego czternasta emerytura wyklucza tych, którzy przez cały okres aktywności zawodowej odprowadzali składki i zgromadzili kapitał w ZUS. Zdaniem parlamentarzystów ustalony próg to przejaw dyskryminacji względem seniorów z wyższymi świadczeniami.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska