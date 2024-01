800 plus dla Ukraińców przysługuje wszystkim obywatelom tego kraju, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z wojną i chcą pozostać w Polsce. Co ważne, świadczenie jest wypłacane tylko w okresie, gdy zarówno opiekun jak i dziecko przebywają w naszym kraju.

Jak poinformowała Rzeczpospolita, w najbliższym czasie rząd będzie pracował nad warunkami przyznawania wsparcia obywatelom Ukrainy. „Specjalna ochrona dla ukraińskich uchodźców wojennych zapisana w polskiej ustawie, która wygasa 4 marca, zostanie przedłużona o pół roku. W tym czasie zostaną opracowane nowe zasady pomocy” – dowiedział się dziennik.

Mowa tu o specustawie z 12 marca 2022 roku, która reguluje warunki pobytu obywateli Ukrainy przybyłych do Polski w związku z wojną. Ich legalny pobyt został przedłużony do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia 2024 r. lub 30 września 2024 r. Rząd przedłuży teraz okres legalnego pobytu do września i w tym okresie rozważy, czy zmienić program udzielania Ukraińcom wsparcia w ramach programu "800 plus".

800 plus dla Ukraińców. Media: zmiany są potrzebne

Jak pisze Rzeczpospolita, do września rząd będzie prowadził m.in. konsultacje z resortami, samorządami i organizacjami pomocowymi. - Zmiany są bardzo potrzebne. Długodystansowa finansowa pomoc państwa powinna iść wyłącznie wobec osób chorych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, głównie ze wschodu Ukrainy – powiedziała „Rzeczpospolitej” Aneta Żochowska, dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej, która prowadzi pięć ośrodków dla uchodźców w Polsce.

Od 1 stycznia wsparcie dla rodzin wynosi nie 500, a 800 zł. Rządowy program "Rodzina 500 plus" działa od 1 kwietnia 2016 r. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługiwało świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

800 plus dla Ukraińców: warunki

O 800 plus dla obywateli Ukrainy mogą się ubiegać osoby legalnie przebywające w Polsce, mające pod opieką dziecko, które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

W lipcu 2023 roku rząd podał, że świadczenie pobiera 200 tysięcy obywateli Ukrainy, a pieniądze z programu Dobry start (300 zł na szkolną wyprawkę) trafiły do 150 tysięcy osób.

Źródło: Radio ZET/Ukraina-Interwencjaprawna.pl/PAP/Rzeczpospolita/PAB