800 plus do zmiany? Zaskakujące doniesienia. „Będą chcieli przelicytować”

800 plus jest coraz bliżej zmaterializowania: stawę przyjął już Sejm, zanim wejdzie w życie musi jeszcze zostać zweryfikowana przez Senat i podpisana przez prezydenta. Izba wyższa polskiego parlamentu zapowiedziała, że sprawą zajmie się na poważnie, łącznie z przeprowadzeniem konsultacji. Owocem tych prac będą zapewne poprawki, które PiS już teraz stara się zdyskredytować. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk stwierdził, że zapowiedź dokładnych analiz „jasno pokazuje hipokryzję PO”.

800 plus. Co zmieni Senat?

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że izba wyższa nie zajmie się ustawą podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 zł na ostatnim posiedzeniu, gdyż nie jest to pilna ustawa. - Pracujemy starym, dobrym trybem: komisje, konsultacje i dopiero debata plenarna. Mamy (..) zawsze 30 dni, a przypadku ustaw pilnych 20 dni. Ta ustawa nie jest pilna, więc będzie rozpatrzona prawdopodobnie na następnym posiedzeniu - oświadczył Grodzki.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) w odpowiedzi zwrócił uwagę, że szef PO Donald Tusk jeszcze niedawno wzywał rząd do pilnego wprowadzenie 800 plus już od czerwca. - Szybko, bo ludzie czekają, należy im się, a dziś pan marszałek nie jest już zainteresowany tym, ani nawet wprowadzeniem jakiejkolwiek sensownej poprawki, ani przyspieszeniem wejścia w życie ustawy, ani nawet przyspieszeniem procedowania nad ustawą - wyliczał Pęk. Polityk partii rządzącej przyznał po tym rację Grodzkiemu, zauważając, że „na szczęście przeciąganie prac nad ustawą nie będzie miało wpływu na całokształt ustawy i termin jej wejścia w życie”.

- Poczekajmy jednak co wymyślą, jeśli chodzi o poprawki na kolejne posiedzenie Senatu, bo zapewne będą chcieli jakoś populistycznie ten program przelicytować – dodał Pęk. Poprawki do ustawy o 800 plus opozycja składała już w Sejmie. Platforma chciała, żeby podwyżkę wprowadzić natychmiast: od 1 czerwca lub 1 lipca. Pojawił się także pomysł, firmowany przez PSL, żeby waloryzację do 800 plus otrzymali tylko beneficjenci, którzy pracują.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

RadioZET.pl/PAP