800 plus dopiero z inflacją poniżej 10 procent? Buda podał „idealny moment”

800 plus zostało zapowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego w maju, na pierwsze przelewy w wysokości 800 zł trzeba będzie jednak czekać aż do stycznia 2024 roku. Inną wizję przedstawił Donald Tusk: szef PO zaproponował, żeby podwyżkę świadczenia wprowadzić natychmiast, jako prezent na Dzień Dziecka. Propozycja spotkała się z zimnym przyjęciem rządu: premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że nie można tego zrobić, bo „zbankrutowalibyśmy”. Dlaczego premiera 800 plus została wyznaczona na tak odległy termin wyjaśnił w Radiu ZET Waldemar Buda.

800 plus „może wpłynąć na dynamikę spadku inflacji”

Kampania wyborcza rozkręca się na dobre, można oczekiwać, że w każdym obozie politycznym pojawiać się będą coraz hojniejsze obietnice. Wprowadzenie 800 plus będzie kosztować 1 procent PKB, zwiększając roczne wydatki na świadczenie z 40 mld zł do 64 mld zł. – Chcielibyśmy, żeby rząd traktował nas poważnie. Każda obietnica wyborcza powinna wiązać się z określeniem, skąd weźmie się na to pieniądze – przekonywał w podcaście „Biznes. Między wierszami” Łukasz Bernatowicz, prezes BCC. To jedna z 10 wyjątkowo mało roszczeniowych obietnic, jakie przedsiębiorcy chcieliby otrzymać przed nadchodzącymi wyborami.

Plotki o wyborczej podwyżce 500 plus do 800 plus pojawiały się od wielu miesięcy, były jednak dementowane systematycznie przez polityków PiS. Wiceminister finansów Artur Soboń mówił w Radiu ZET, że jego resort nie prowadzi prac nad waloryzacją świadczenia. - O 800 plus myśleliśmy od dawna, ale musieliśmy ściemniać? - Waldemara Budę zapytał o to Bogdan Rymanowski. - To był moment, w którym dobrze było to ogłosić, bo inflacja nam spada – odpowiedział minister rozwoju.

- Dlaczego nie chcecie, żeby ludzie otrzymali 800 plus od 1 czerwca, tylko dopiero od nowego roku? – zapytał prowadzący audycję „Gość Radia ZET”. - To jest głęboko przemyślane. Tak, jak nie mogliśmy tego zrobić rok temu, jak inflacja rosła, tak teraz nie powinniśmy jeszcze tego robić, kiedy inflacja spada, ale nie tak dynamicznie – odpowiedział minister Buda. Jego zdaniem zwaloryzowanie świadczenia już teraz mogłoby wpłynąć na dynamikę spadku inflacji. Polityk stwierdził, że idealnym momentem na wprowadzenie podwyżki do 800 złotych będzie ten, „kiedy będziemy mieli inflację poniżej 10 procent, będzie w mocnym trendzie spadkowym i będą pierwsze obniżki stóp”.

Na takie okoliczności być może trzeba będzie poczekać znacznie dłużej, niż do stycznia 2024. Inflacja liczona rok do roku może co prawda spać poniżej 10 procent jeszcze w 2023 roku, jak wynika z projekcji NBP i optymistycznych zapowiedzi Adama Glapińskiego, jednak w całym obecnym roku wzrost cen ma wynieść nawet 12 procent. W takich warunkach przestrzeni do obniżki stóp procentowych raczej szybko nie będzie.

Czy 800 plus zostanie przyjęte dopiero, jak ludzie zagłosują na PiS? - W ogóle tego nie uzależniamy – odpowiedział Waldemar Buda. - Pracę nad ustawą być może nawet rozpoczniemy wcześniej (…) może i we wrześniu – zadeklarował minister. Dodał, że „trzeba zapewnić finansowanie, pokazać, jakie mechanizmy działają, trzeba to opisać, dobrze skonstruować, systemy informatyczne, przelewy, wnioski”. Kiedy będzie przegłosowana ustawa PiS ws. wejścia 800 plus? - Nie wiem, czy w tej kadencji, czy na początku kolejnej. Ale w mojej ocenie prace będą trwały już teraz, żeby to dobrze przygotować – stwierdził Waldemar Buda.

Dopytywany przez Rymanowskiego o to, co zrobi partia rządząca, jeśli PO złoży w Sejmie projekt, by 800 plus było od Dnia Dziecka, Buda odpowiedział, że nie wierzy, że do tego dojdzie, bo Platforma mówiła „głosujmy”, ale liderowi PO „bardzo ciężko przechodzi przez usta popieranie 500 plus, a jego waloryzacja już dramatycznie”. - Jeśli były pomysły, żeby odebrać 500 plus, to 800 plus tym bardziej – powiedział polityk PiS.

RadioZET.pl/Radio ZET