800 plus inaczej niż w ustawie. Tusk: maszyna ruszyła

800 plus długo kazało na siebie czekać. Ustawa podwyższająca 500 plus została przyjęta w czerwcu 2023, zapisano w niej jednak, że powiększone wypłaty miały zacząć trafiać do rodziców dopiero w 2024 roku. I to nie jego początku: wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości miała nastąpić do 29 lutego 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. Pieniądze zaczęły być wypłacane wcześniej, czym pochwalił się premier Donald Tusk. O tym, że na 800 plus nie będzie trzeba czekać do lutego, informowaliśmy już w czerwcu minionego roku.

800 plus wcześniej niż zapisano w ustawie. Tusk chwali się wypłatami

W uzasadnieniu do ustawy podwyższającej 500 plus do 800 plus wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. „Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r.” – zaznaczono.

Zapis ten miał dać ZUS margines na „wprowadzenie regulacji technicznych” związanych z koniecznością wprowadzenia w zmian w systemie wypłat. Jak zapowiedział nam rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski po przyjęciu ustawy, od początku było wiadomo, że takiej potrzeby nie będzie.

- W związku ze zmianami ZUS będzie musiał dokonać niewielkich korekt w systemie, który obsługuje 500 plus. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu Rodzina 500 plus pozostaną niezmienne. Na początku przyszłego roku rodzice, oprócz większej kwoty na swoich rachunkach bankowych, nie powinni zauważyć żadnych innych zmian. Świadczenie będzie nadal wypłacane na bieżąco – przekazał nam Żebrowski.

„A my tymczasem załatwiamy ludzkie sprawy: budżet do końca tygodnia, granica odblokowana, 800 plus dla wszystkich szybciej niż przewidziano w ustawie. Maszyna ruszyła!” – napisał na Iksie Donald Tusk, komentując zawirowania polityczne w Polsce.

Wcześniej szef rządu przyznał, że część rodziców otrzymała świadczenie w poprzedniej wysokości. - W bardzo nielicznych przypadkach na szczęście, ale okazało się, że niektórzy rodzice otrzymali 500 zł, a nie 800 zł, ze względu na jakieś formalne urzędnicze przeszkody – stwierdził na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Zapewnił przy tym, że wszyscy poszkodowani dostaną wyrównanie.

„Dotyczy to bardzo niewielkiej grupy. Chodzi tutaj głównie o przypadki, w których do ZUS wpłyną wniosek innego wnioskodawcy o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko, jak również spraw, w których zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego. Czyli zachodzi jakaś przyczyna, dla której ZUS zajmuje się aktualnie sprawą, coś wyjaśnia lub weryfikuje” – wyjaśnił Zakład. Jak podkreślił, takie działanie ZUS wynika z przepisów.

Źródło: Radio ZET/X/Donald Tusk/ZUS