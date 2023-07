800 plus jednak od czerwca? Poprawka do ustawy

800 plus może być wypłacane od czerwca 2023 roku – jeśli poprawka zostanie przyjęta, beneficjenci otrzymają wyższe wypłaty wraz wyrównaniem. Przyspieszenia wypłat chce Senat, wcześniejsze poprawki przesuwające podwyżkę na wcześniejszy termin były jednak odrzucane głosami Prawa i Sprawiedliwości.

800 plus z wyrównaniem od czerwca 2023?

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych omawiała nowelizację budżetu na 2023 rok oraz nowelizację ustawy okołobudżetowej. Ustawa zwiększa limit wydatków państwa w tym roku do nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu zostały zwiększone do 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa został ustalony na maksymalnie 92 mld zł (poprzednio - 68 mld zł).

- Zgłaszam poprawkę, zwiększającą kwotę świadczenia 500 plus do 800 zł od 1 czerwca 2023 r. Źródłem finansowania jest ta rezerwa celowa – powiedział przewodniczący KBiFP i senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Kleina.

W odpowiedzi z sali padły słowa, że zgłaszając poprawkę senator Kleina uniemożliwia udzielenie pomocy rolnikom. Komisja poparła poprawkę, zmiany zostaną więc wprowadzone do nowelizacji ustawy. Żeby jednak mogły wejść w życie, musi się na nie zgodzić Sejm. Kontrolowany przez PiS parlament już kilka razy wypowiedział się przeciwko wcześniejszemu przyznaniu pieniędzy rodzicom.

- Przelicytowanie 800 plus miało zaskoczyć opozycję i włożyć ją w pułapkę „niedasizmu”. Tymczasem Donald Tusk powiedział „dobrze, ale od 1 czerwca”, co kompletnie zaskoczyło PiS i wytrąciło główny oręż – ocenił w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski prof. Paweł Wojciechowski. Rządzący, zamiast zbierać frukta podwyżki, musieli się tłumaczyć, dlaczego nie chce dać podwyżki od razu, tylko zapowiada ją dopiero na następny rok. Nie tak to miało wyglądać z marketingowego punktu widzenia.

RadioZET.pl/PAP