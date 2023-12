800 plus już w grudniu? ZUS może wypłacić pieniądze wcześniej

800 plus powinno trafić do beneficjentów w styczniu 2024 rok, chociaż w ustawie pozostawiono furtkę umożliwiającą opóźnienie wprowadzenia podwyżki do lutego. ZUS zapewnił nas, że jest to tylko zapis mający dać Zakładowi margines bezpieczeństwa związany z wdrażaniem podwyżki i najprawdopodobniej nie zostanie wykorzystany. Oznacza to, że pierwsze świadczenia w wysokości 800 zł rodzice otrzymają jeszcze w grudniu 2023.

800 plus. Pierwsze wypłaty przyspieszone?

500 plus przelewane jest na konta rodziców 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia miesiąca. Od tej reguły obowiązuje wyjątek – jeśli data wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze przekazywane są w ostatni poprzedzający dzień roboczy.

W grudniu 2023 do takiej sytuacji dojdzie 3 razy. 2, 9 i 16 grudnia to soboty, 500 plus zostanie więc wypłacone w piątki 1,8 i 15 grudnia. Osoby, które świadczenie otrzymują 2. dnia miesiąca, będą mogły liczyć na zainkasowanie także awansem 800 plus.

2 stycznia to wtorek i chociaż część pracodawców zdecydowała się na oddanie właśnie tego dnia wolnego należącego się za święto Trzech Króli, wypadające w sobotę 6 stycznia, ZUS może zdecydować – tak jak robił to w poprzednich latach – o przyspieszeniu wypłaty.

1 stycznia jest wolny, obsługa wypłat byłaby więc realizowana przez banki 2 stycznia. Stwarza to niebezpieczeństwo opóźnienia przekazania pieniędzy. „Rzeczpospolita” przypomniała, że ubiegłych latach ZUS, aby dotrzymać terminu, przelewał świadczenia jeszcze w grudniu poprzedzającego roku.

„Informacja, która krąży w Internecie o wypłacanym rzekomo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznym wyrównaniu 500 plus do kwoty 800 plus, jest nieprawdziwa” – ostrzegł w komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W sieci pojawiły się nieprawdziwe doniesienia o możliwości otrzymania wyrównania od sierpnia 2023 – daty przyjęcia ustawy o 800 plus.

Źródło: Radio ZET/ZUS/Rzeczpospolita